’Trail delle due Battaglie’. Gara per la Liberazione

Due grandi novità per la ’Ripoli Trail’. Quest’anno l’ormai tradizionale e consolidata gara podistica torna appunto con due novità, una commemorativa e l’altra relativa al tracciato. In ricordo dell’80° anniversario della Liberazione d’Italia, quest’anno l’edizione sarà denominata ’Trail delle due Battaglie’ e passerà per i Monti Armato e Catarelto, rispettivamente nei Comuni di San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli, in ricordo dei cruenti e sanguinosi scontri che si svolsero tra Alleati e tedeschi proprio su queste cime.

La manifestazione si articolerà su due giornate, sabato e domenica prossimi, con partenza e arrivo a Ripoli Santa Cristina. Il sabato sarà dedicato all’attività ludico motoria aperta a tutti. In particolare, per i camminatori il ritrovo è alle 8,30 per una facile escursione guidata di circa 15 chilometri verso Monte Armato oppure verso Monte Catarelto (Prenotazione entro le 15 di domani su cellulare o whatsapp al 339/6212444 oppure per mail a rbugamelli@gmail.com). Per i bikers, il ritrovo è alle 9,30 per una pedalata guidata di 27 chilometri sul percorso intero che unisce i due scenari delle passate battaglie (prenotazione entro le 15 di domani al cellulare 331/3726571 oppure per mail a d.zanotti73@gmail.com). Il rientro a Santa Cristina è previsto per le 12,30 e tutti potranno rifocillarsi con le crescentine della Ripoli Trail.

Domenica sarà invece la giornata riservata agli atleti agonisti, sempre con partenza da Ripoli Santa Cristina alle 10: una gara agonistica Fidal di trail sulla distanza quest’anno di 27 chilometri, il cui regolamento è disponibile nel sito e nei social della Ripoli Trail Coppa Lilt.

La manifestazione nasce da un’idea di Lamberto Vacchi che ha pensato di organizzare un trail in Appennino, lo scenario perfetto per queste competizioni, il cui obiettivo è correre in mezzo alla natura. E poi c’è la collaborazione con la Lilt, la Lega italiana per la lotta ai tumori, per ribadire l’importanza di stili di vita sani per la prevenzione di queste patologie.

"Ringrazio e mi complimento con tutti gli organizzatori e i loro collaboratori – dice Alessandro Santoni, Sindaco di San Benedetto – poiché con il loro impegno hanno reso possibile questa edizione che, come le precedenti, ha tra i suoi obiettivi anche quello di diffondere la pratica sportiva come strumento di prevenzione della salute e valorizzare il territorio. Fondamentale come sempre la collaborazione con la Lilt (non a caso questa manifestazione è nota anche come Coppa Lilt; ndr) nonché con la Polisportive Tre Valli e Acquadela e con la Parrocchia di Ripoli. Questa manifestazione, inoltre, è ulteriormente valorizzata dal ricordo degli 80 anni dalle battaglie di liberazione".