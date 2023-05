Tram a Bologna, Orioli: "Impatta meno di un bus Il viceministro è inopportuno"

"Il tram non comporta un maggior carico sulle strade rispetto al passaggio di altri mezzi pesanti. Questo perché pur essendo un mezzo più grande e più pesante ha un carico distribuito diversamente, che è meno impattante sulla tenuta della strada". E quanto alle parole di Galeazzo Bignami, "sono inopportune, approfitta dell’emergenza per attaccare l’opera. Mi chiedo se quando esprime osservazioni sul tram lo faccia come esponente del governo o come capo dell’opposizione cittadina. Pare che ognuna di queste esternazioni, più che puntare alla realizzazione di un’opera strategica per la città sembrano volte a contestarla". Arriva a strettissimo giro la risposta di Palazzo d’Accursio al viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ieri ha sollevato dei dubbi sulla tenuta di via Saffi al passaggio del tram. Il Comune però di dubbi non ne ha, spiega l’assessora Valentina Orioli.

Quindi è piena la compatibilità della strada con l’opera?

"Il progetto si è fatto carico di verificare, su ogni metro della linea, la piena compatibilità tra il passaggio del tram e la tenuta della strada. Questa verifica è stata fatta in modo ancor più approfondito in tutti quei punti che hanno necessità di attenzione, tra cui quello di via Saffi. Quindi l’opera sarà proprio l’opportunità di garantire la sistemazione di un problema che andava avanti da anni".

Nessun "rinvio colpevole", come dice ‘Bologna ci piace’, sul rifacimento della copertura del torrente Ravone?

"Lo teniamo sempre monitorato. Non è che non abbiamo fatto nulla sul Ravone aspettando il tram, anzi. Con il tram avremo la possibilità di compiere anche su quella copertura un intervento risolutivo".

Capitolo corsie preferenziali, perché le avete tenute aperte solo il 3 maggio?

"Siamo in una fase 2 dell’emergenza, che non è finita. In prima battuta dobbiamo risolvere i disagi, ma poi bisogna garantire il servizio pubblico, la sua efficenza e la sua puntualità. Quando ci sono situazioni di questo livello di difficoltà è importante che le persone abbiano la possibilità di scegliere il trasporto pubblico, anche per aiutare la città a ridurre gli ingorghi e i disagi. Inoltre, le preferenziali devono rimanere fruibili per i mezzi di emergenza".

Ma visti gli enormi disagi che ci sono stati per i cittadini, tenere ancora aperte le preferenziali con qualche modalità ad hoc non sarebbe stato un gesto distensivo?

"Non è una logica del divieto, né c’è una preclusione ideologica, abbiamo semplicemente privilegiato una soluzione che tutelasse tutti, è una visione della mobilità che si confronta con la realtà. Ognuno di noi può assumere diverse strategie nell’ottica dell’emergenza, dai bus fino a uscire a piedi o a lavorare in smart working"

Le condizioni di via Saffi causeranno dei ritardi per i lavori del tram previsti a maggio, davanti al Maggiore?

"Assolutamente no, ritardi non ci saranno. Durante i cantieri, anche nel corso delle fasi 1 e 2, quelle più impattanti con gli interventi su una metà di carreggiata alla volta, il transito veicolare sarà sempre consentito. Non cambierà nulla, se non la posizione di alcune fermate dei bus che verranno spostate. E ovviamente la chiusura di via Saffi che abbiamo ora non c’entra nulla con l’intervento che ci sarà con i cantieri della tranvia".