Tram a Borgo Panigale. I timori dei commercianti:: "Sono diminuiti i clienti"

I cantieri della linea rossa del tram proseguono a Borgo Panigale, modificando la mobilità della zona: da ieri infatti è entrato in vigore un senso unico di circolazione in via Marco Emilio Lepido, nel tratto compreso tra via Cavalieri Ducati e via Caduti di Amola, in direzione Borgo Panigale/Modena. La modifica, che ieri era ancora in fase di attivazione e sarà valida fino al termine dei lavori, comporta importanti variazioni anche per la rete del trasporto pubblico, con deviazioni e soppressioni di fermate per diverse linee urbane ed extraurbane. A causa del senso unico, sono quattro le fermate soppresse in direzione centro città: Borgo Panigale - Museo Ducati (6042), Chiesa Borgo Panigale (6038), Scala (6036) e Borgo Panigale Stazione (6034). Gli autobus diretti verso il centro seguiranno un nuovo itinerario: da via Normandia devieranno su viale De Gasperi, proseguendo su viale Togliatti fino a via della Pietra, dove è stata predisposta una fermata provvisoria all’altezza del civico 8. Da lì, i bus torneranno su via Emilia Ponente per riprendere il percorso regolare. Gli utenti delle fermate soppresse dovranno quindi o recarsi a piedi in via della Pietra, o pur dovendo andare in direzione centro, prendere l’autobus nel senso opposto, andare fino in via Normandia e aspettare che l’autobus segui il percorso appena descritto.

Ma cosa ne pensano cittadini e commercianti? "Ho l’attività da 39 anni e da quando ci sono i lavori per il tram non entra più nessuno. Ora, con il senso unico, la situazione peggiora: coinvolge i lavoratori della Ducati, della zona e tutti gli studenti: spero ci sia un dialogo tra l’amministrazione e la Ducati, che ha un peso importante", commenta Sofia Franceschini della profumeria Sofia. "È un problema per chi prende l’autobus: stamattina tanti sono entrati da me chiedendo dove aspettarlo perché non erano stati ben informati" aggiunge Daria Galli di Sveglia Caffè. Anche tra i cittadini c’è chi esprime disagio: "È un’enorme difficoltà. Per andare in centro bisogna prendere l’autobus in direzione Villaggio e poi fare tutto il giro fino a via della Pietra" afferma Antonio Manes. Altri, però, mostrano comprensione: "Per me non è un disagio, è temporaneo e necessario se porta benefici alla mobilità. Io sono d’accordo" racconta Nicoleta Andrei.

"Sono residente in via della Pietra: bisogna accettare e lasciare lavorare, senza protestare" segue Giuseppe Borgia. C’è chi spera nei benefici futuri: "Voglio credere che, finiti i lavori, ne sarà valsa la pena. Però il tragitto da Borgo Panigale al centro con la linea 13 funzionava già bene così" riflette Maura Marchi. Tra i commercianti c’è chi sottolinea la situazione già preoccupante causa cantieri: "A livello economico abbiamo perso molto. Il sindaco è venuto sabato, ma finché i lavori non finiscono la situazione resta incerta. Il senso unico è un ulteriore problema" sostiene Luca Angelini, di Ottica Borgo. "Siamo isolati: per chi prende l’autobus è un disagio. Io lavoro con clienti che vengono in auto, e anche trovare parcheggio è difficile" aggiunge Barbara Sabbioni di Mondo Piccoli.

Un problema sottolineato anche da Laki Sarkar, dipendente di Fiorista Maria: "Da quando sono iniziati i cantieri vendiamo un po’ meno. Qui accanto c’era un grande parcheggio dove si trovava sempre posto, ma con la carenza attuale è diventato difficile parcheggiare anche lì". Dello stesso avviso Deanna Albertazzi di Colori e Vernici: "Facciamo molta fatica, non entra più nessuno. Non credo che il tram migliorerà la situazione: le macchine non passeranno più come prima, e chi lavora con merce pesante, come nel mio caso, sarà penalizzato. Rischiamo di chiudere in molti".