Tram a Borgo Panigale: "Navetta da fine giugno per alleggerire i disagi"

di Francesco MoroniÈ ancora bagarre sul tram: dai cantieri alla mobilità in tilt, fino alla polemica politica. È di ieri l’annuncio della conclusione in anticipo dei lavori per la linea rossa in via Marco Emilio Lepido, all’incrocio con via Cavalieri Ducati, dove "la vasca tranviaria è già stata posata". Tra lunedì e martedì, segnala il Comune, "si procederà con l’asfaltatura definitiva, consentendo la riapertura dell’intersezione dal 13 giugno". Si tratta per l’amministrazione di "un tassello importante per la viabilità a Borgo Panigale, che consentirà l’attivazione da fine giugno del servizio di navette interno al quartiere, pensato per sopperire al senso unico in direzione periferia tra via Caduti di Amola e via Jahier". La conclusione anticipata dei lavori conferma che "la ditta impegnata nei cantieri del tram sta rispondendo bene e ci sta venendo incontro", sottolinea in commissione Michele Campaniello, assessore alla Mobilità.

Considerazioni che non sembrano soddisfare il centrodestra. Per la meloniana Manuela Zuntini "la sperimentazione della navetta ha sicuramente una sua utilità e dà risposta alle problematiche che si stanno crendo con i cantieri". Problematiche che, però, persistono e "sono veramente impattanti": "L’obiettivo – chiude Zuntini – è partire il prima possibile con la sperimentazione". Dubbi anche da parte da Forza Italia con Nicola Stanzani e Giacomo Forcione, che sulla chiusura in anticipo dei lavori parlano della volontà del Comune di "indorare la pillola rispetto ai lunghi tempi per l’entrata in funzione della navetta".

Intanto l’assetto dei cantieri cambia anche in centro, a partire dal tratto Volturno-Righi, dove è stata chiusa l’intersezione con via Marsala. In zona Fiera, invece, lavori dal 17 giugno all’incrocio tra via Stalingrado, via Aldo Moro e via della Liberazione. Negli stessi giorni si procederà anche con l’allargamento del cantiere di viale Aldo Moro, mentre in San Donato la posa della rotaie tra viale della Repubblica e la rotonda Biavati richiederà la chiusura dell’incrocio con via Beroaldo (indicativamente dal 6 luglio). Infine, proseguono anche i lavori della ‘Verde’: a fine giugno in piazza dell’Unità ci sara un riassetto del cantiere, mentre dalla prossima settimana sarà ristretta la carreggiata in via Mazza.