Tram, approvato il nuovo tracciato della linea verde

Linea verde del tram, approvata la delibera che riguarda il progetto di variante al tratto nord del percorso, con la modifica a conclusione della conferenza dei servizi. Si tratta del tratto che comprende piazza dell’Unità, via Mazza, via Ferrarese e via Matteotti: la variante con cui, rispetto al progetto originario, è stata accantonata la previsione del sottopasso stradale che avrebbe dovuto collegare via Ferrarese a via Bolognese. Nella nuova versione, il tram percorrerà tutta via Matteotti in entrambi i sensi di marcia, per poi collegarsi a via di Corticella interessando il corsello ovest di piazza dell’Unità, sostituendo qui l’attuale passaggio degli autobus.

È questo il tracciato confermato dal Comune, che ha quindi deciso di non accogliere la proposta sollevata da alcuni (Confabitare in primis) di far passare il tram al centro della piazza tagliandola in diagonale: soluzione prospettata anche attraverso dieci delle 33 osservazioni presentate sulla variante, come aveva riferito la scorsa settimana in commissione Giancarlo Sgubbi, responsabile Piani e progetti per la rete tram e la mobilità sostenibile. La soluzione per piazza dell’Unità non è quella che mette d’accordo tutti, "ma purtroppo non esiste nessuna scelta progettuale che possa avere questo tipo di caratteristica: qualcuno lo si scontenta sempre", aveva spiegato l’assessore Michele Campaniello. La delibera ieri in Consiglio è passata con con 22 voti favorevoli della maggioranza, 10 non votanti e un astenuto.