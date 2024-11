Tram, blackout di due ore. E in via Saffi le ambulanze si fermano sotto i portici

Residenti senza pace a causa del tram. Il cantiere della Linea Rossa, che da mesi ha invaso prepotentemente il centro storico non senza polemiche, continua a preoccupare i cittadini quando si parla di sicurezza e a provocare qualche disagio per chi vive o lavora nelle zone interessate. La situazione più critica, al momento, sembra essere quella di via Saffi, in particolare nel tratto che va dal civico 20 fino al 14: il restringimento della carreggiata per fare spazio ai binari, innanzitutto, che parrebbe ostacolare il regolare passaggio di autobus e mezzi di soccorso (questi ultimi costretti, addirittura, a passare sotto il portico). Ma anche telecamere e semafori urtati e abbattuti e un rischio per chiunque si trovi a dover attraversare la strada. Fino alle difficoltà per chi abita nella via nell’operare manovre di entrata e uscita dai garage. "Un disagio totale, gravissimo, soprattutto per le emergenze".

Le foto scattate dai bolognesi, in effetti, parlano da sole. Ma c’è di più: "Ci dicono che al termine lavori dai garage e dai posti auto dei civici 16 e 18 non sarà più possibile accedere direttamente in via San Pio X, perché l’asfalto non sarà portato all’altezza delle rotaie, come è invece difronte all’ospedale Maggiore – segnala una lettrice –, costringendo a procedere sulla preferenziale per aggirare Porta San Felice, se sarà possibile, o ad altre manovre". Un esposto sarebbe già stato presentato, "ma senza risposta", mentre i cittadini commentano: "Via Saffi è una via già segnata da molte situazioni di disagio, vedi l’alluvione: risparmiateci anche queste, siamo stanchi".

La ‘Rossa’, però, non sembra turbare i pensieri solamente ai residenti di via Saffi, ma continua a complicare la vita anche di chi ha la casa, l’ufficio o il negozio anche tra le vie Riva di Reno e San Felice: una grossa voragine è stata riaperta all’incrocio delle strade, nello stesso punto in cui a inizio mese l’asfalto era stato richiuso, mentre domenica – almeno per un paio d’ore – residenti e commercianti sono rimasti senza corrente elettrica. Secondo Palazzo d’Accursio, dietro al ‘buco’ riapparso sulla carreggiata e al blackout domenicale ci sarebbe un intervento di Enel legato ai sottoservizi e ai cantieri del tram, che ha determinato l’interruzione non prevista della luce. Umarells e interessati, fin da subito, si sono resi conto di come il punto appena asfaltato sia stato riaperto pochi giorni dopo la sua chiusura, segnalando la problematica al Carlino.

L’intervento, tuttavia, non ha provocato cambiamenti per la circolazione – l’incrocio tra Riva Reno e San Felice è già stato riaperto da settimane, così come è tornare regolare il passaggio degli autobus. Ha sconfinato, semmai, di qualche metro rispetto al fisiologico perimetro del cantiere, in una porzione a sua volta delimitata da jersey e strisce bianco-rosse. Sempre a quanto si apprende dal Comune, a breve l’asfalto sarà nuovamente richiuso e i lavori torneranno all’interno dell’area già occupata dalle operazioni propedeutiche alla nuova tramvia. Residenti e commercianti, senza ombra di dubbio, continueranno a vigilare su una zona che ormai, quasi ogni giorno, è alle prese con novità e criticità portate dai cantieri.