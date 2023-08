Tram a Bologna, altri fondi alla linea Verde, Orioli: "Da Roma 50 milioni"

Bologna, 30 agosto 2023 – Il governo arriva in soccorso del tram di Bologna: il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha assegnato 50 milioni di euro per gli extracosti della Linea Verde, che proprio in questi giorni sta vedendo la celebrazione dell’intricata fase delle lettere di esproprio agli interessati. Un passaggio importante che dà un momentaneo colpo di spugna, se vogliamo, allo scontro che c’era stato sugli extracosti della Linea Rossa: il Comune diede il via libera alla procedura dell’appalto congiunto poco prima dell’ok al Decreto Aiuti di Draghi (maggio 2022), con conseguente esclusione della Rossa da soccorsi ‘supplementari’.

La richiesta di una deroga (nella Rossa ci sono anche fondi Pnrr, da lì la richiesta di un accomodamento visto il carattere ‘indifferibile’ dell’opera tram finanziata anche da quelle risorse) scatenò poi la scintilla dello scontro con il governo, che accusò Bologna di aver fatto tutto con troppa fretta senza considerare il pericolo di nuove spese. In ogni caso Palazzo d’Accursio aveva stretto i denti, chiarendo che ce l’avrebbe fatta comunque.

E adesso per la Verde ogni scoglio è stato preventivamente arginato.

“Per il momento siamo molto soddisfatti di come stanno procedendo le cose, sia per la Rossa, sia per la Verde – spiega Valentina Orioli, assessora alla Nuova Mobilità di Palazzo d’Accursio –. Se riusciremo a completare tutto, avremo oltre 20 chilometri di linea tranviaria in tempi record".

L’orizzonte resta sempre il 2026, la scadenza per il Pnrr.

"Certo, per la Verde poi il prossimo anno, il 2024, sarà l’anno di inizio come lo è stato il 2023 per la Rossa. Siamo soddisfatti per il riconoscimento di queste risorse dal Mef, che avevamo chiesto negli scorsi mesi, per fare fronte all’incremento dei prezzi dei materiali e dell’energia. Risorse che ci consentiranno più agevolmente di rispettare questi tempi stringenti".

Reitererete la domanda di nuovi fondi anche per la Rossa?

"Se ci saranno nuove finestre per chiederli e ne avremo bisogno, lo faremo. Però oggi non siamo preoccupati, andiamo avanti senza problemi".

Queste risorse certificano una ritrovata armonia negli scambi sul tram con il governo?

"Sul tram ci sono chiari intenti comuni tra noi e Roma. Se così non fosse, sarebbe strano ricevere questi fondi. Che arrivano dal cosiddetto ‘Foi’, il fondo per le opere indifferibili legato al Pnrr".

Tornando alla Verde, ai cittadini stanno arrivando le lettere per gli espropri. Il cronoprogramma è confermato?

"Il progetto definitivo è stato pubblicato il 16 agosto, contestualmente sono partite le lettere e i cittadini hanno 60 giorni per prenderne visione. Il cronoprogramma è confermato, l’obiettivo è andare alla gara per l’affidamento dei lavori, come da tappa intermedia fissata dai fondi del Pnrr che interamente coprono la Verde, entro la fine di quest’anno".

I cittadini lamentano anche la scarsa chiarezza di quelle lettere, scritte in burocratese.

"Ci sono format per queste comunicazioni formali che dobbiamo rispettare, ma assieme alle lettere abbiamo diffuso un volantino del Comune molto chiaro che spiega le stesse cose".

Sta quindi per partire la Conferenza dei servizi?

"Sì esatto, è stata convocata per l’inizio di settembre, ci sarà l’esame del progetto definitivo con le relative osservazioni da analizzare".

La Verde ha ricevuto delle modifiche, è saltato l’arrivo fino a Castel Maggiore. Ci sono novità sulle ricuciture alternative?

"Le modifiche ci permettono di realizzare il tram in maniera completa nei tempi previsti. Siamo impegnati ora in un lavoro attento sulle connessioni tra Corticella e tutta l’area di prossimità, fino a Primo Maggio e Castel Maggiore. Vogliamo garantire ottime connessioni per l’abitato, quindi si sta lavorando a percorsi ciclo-pedonali, all’attestazione di linee di bus extraurbane sul parcheggio scambiatore e al potenziamento dello scambio con la vicina stazione dell’Sfm".

A proposito di modifiche, ci conferma che dal progetto della Verde del tram viene eliminata la realizzazione di un parcheggio sotterraneo in piazza dell’Unità?

"Sì. Varie modifiche sono dettate da diverse ragioni. Dai tempi molto stringenti che abbiamo, dalla complessità del progetto, dai costi da dover eliminare, dall’espressione di pareri da parte di vari enti. C’è anche una procedura di screening ambientale e la Conferenza dei servizi sarà il luogo per discuterne, assieme ad altre modifiche"

Quale sarà l’alternativa al parcheggio sotterraneo?

"Quella zona ha bisogno di parcheggi, quindi più che di eliminazione parlerei di attestazione dei parcheggi in superficie, un tema importante del quale discuteremo".