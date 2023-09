Tram a Bologna, per la linea verde lavori in primavera: “Riqualificheremo piazza dell’Unità”

Bologna, 8 settembre 2023 – Partiranno nella primavera prossima, nel 2024, i primi cantieri legati alla Linea Verde del tram, che nel suo tratto nord collegherà via dei Mille alla stazione Sfm di via di Corticella, quasi al confine con Castel Maggiore.

I nuovi dettagli sulla timeline sono stati comunicati in conferenza stampa da Valentina Orioli. "La linea Verde si fa - ha esordito l'assessora alla Nuova Mobilità -, abbiamo soltanto dovuto operare alcune modifiche legate un po' alle tempistiche e un po' alle prescrizioni arrivate dallo screening ambientale regionale. La Verde riqualificherà' tutto il quartiere e anche piazza dell'Unità".

Una delle modifiche portate dagli intrecci con altri enti è quella dello stralcio del parcheggio interrato proprio in piazza dell'Unità. "Che riqualificheremo: sul lato est della piazza avremo la fermata del tram, il lato ovest invece verrà riqualificato a parte, ci sarà un percorso con i cittadini, saranno anche rilanciate le attività commerciali. I parcheggi verranno recuperati in una nuova area in via di Saliceto", ha puntualizzato l'assessora.

Confermati il sottopasso in via Ferrarese e il tunnel sotto il Passante alla Croce Coperta. Presente anche Federica Mazzoni, presidente del Quartiere Navile. "Grazie al tram rigenereremo ampi spazi del quartiere, da piazza dell'Unità fino al centro Gorky a Corticella. È una grande opportunità”.

E Orioli ripercorre anche l’iter della linea verde: “ll 16 agosto il progetto è stato pubblicato e sono partite circa 1700 lettere che annunciano le procedure espropriative - spiega l'assessora - e i cittadini hanno 60 giorni di tempo per presentare le loro osservazioni. Durante lo stesso periodo si apre la conferenza dei servizi”, alla quale parteciperanno “tutti gli enti interessati al progetto e al suo sviluppo”.

I tempi: la linea verde del tram, finanziata con il Pnrr, dovrà essere ultimata entro giugno 2026. “Saranno certamente abbattuti degli alberi - aggiunge Orioli - ma sono previste importanti compensazioni e una infrastruttura come il tram dà un importante contributo alla qualità dell'aria”.