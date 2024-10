Tram Bologna, la Linea verde corre contro il tempo. Lepore: “Ecco la tabella di marcia”

Bologna, 1 ottobre 2024 – Parecchi nodi sono ancora da sciogliere, come il Passante sotto cui il tram dovrà passare (se i cantieri dell'allargamento di tangenziale e autostrada non partiranno entro l'anno prossimo, i lavori dell'interramento del tram dovranno essere fatti al buio), e alcuni sono in via di scioglimento, come il sottoattraversamento della ferrovia poco prima del cavalcavia del Passante (il passaggio sarà allargato).

Ma la Linea Verde (Via dei Mille-Corticella) a fari spenti nella notte fino a giugno 2026, come previsto per spendere i circa 250 milioni di euro del Pnrr via governo e come ricordato nel seminario organizzato dal Comune al teatro Centofiori di via Byron.

"Come città stiamo facendo scelte coraggiose - ha detto il sindaco Matteo Lepore in apertura -, i cittadini saranno orgogliosi del tram a lavori finiti. Come in via Saffi e a Borgo Panigale, anche in Corticella il tram porterà più clienti alle attività commerciali, voglio dirlo con chiarezza ai commercianti. La tabella di marcia è rispettata, stiamo facendo uno sforzo enorme, il nostro coraggio verrà ripagato".

La presentazione di via Byron, che ha ripercorso ogni dettaglio dei lavori, ha fatto chiarezza su alcuni punti ancora poco battuti. Anche se noti. Tra via Ferrarese e via del Saliceto verrà realizzato un parcheggio multipiano da 200 posti, davanti al Parco della Zucca. Un altro parcheggio, in via Bassanelli, sarà realizzato alle spalle dell'ippodromo, per un totale di 197 posti a raso.

Un ulteriore recinto murario verrà realizzato, ma non verrà toccato quello originale dell'Ippodromo, vincolato dalla Sovrintendenza. Gli espropri in totale sono stati circa 1.400, mentre per quanto riguarda le alberature il saldo positivo sarebbe attorno al 9-10% in più rispetto alle previsioni originarie.

Molti cittadini negli ultimi mesi hanno poi sollevato il tema del rumore negli scambi in curva che la Verde e la Rossa faranno in piazza dell'Unità, così ha risposto l'ingegner Marco Piazza: "Utilizzeremo mezzi nuovi, e grazie anche ai carrelli che si muoveranno sulle rotaie l'attrito sarà contenuto il più possibile. Va anche considerato che in quel punto ci sono due fermate semaforiche, quindi i tram passeranno a velocità ridotta".