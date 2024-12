Tram Bologna: ritardi nella fornitura a causa dell'alluvione in Svizzera

L’avanzamento dei lavori del tram a Bologna è stato colpito da un’alluvione avvenuta tra il 29 e 30 giugno scorso in Svizzera. Le precipitazioni hanno rallentato un’azienda incaricata di produrre materiali per i vagoni.

Un incidente costoso, tanto che le parti in causa hanno dovuto trovare un accordo per contenere i ritardi della fornitura, modificando anche la progettazione dei mezzi. La problematica è spiegata in un provvedimento del settore Mobilità del Comune e in un verbale di incontro firmato dalla stessa amministrazione insieme a Tper e all’azienda spagnola Construcciones y auxiliar de ferrocarriles (Caf), che si è aggiudicata l’accordo quadro da 237,88 milioni di euro per la fornitura dei 60 tram destinati sia alla linea rossa che alla linea verde.

Il 5 novembre scorso, Caf ha informato il Comune delle conseguenze sui tempi di consegna determinate da un evento qualificato come "causa di forza maggiore". L’azienda spagnola ha chiesto un confronto per "ridefinire i termini contrattuali", spiegando che l’evento "ha coinvolto gli stabilimenti della ditta Constellium, subfornitore dei profili estrusi in alluminio utilizzati per la costruzione delle casse dei tram". Secondo il verbale, "si stima uno slittamento dei tempi di consegna di circa otto mesi".

Il Comune "prende atto dell’evento di forza maggiore intervenuto e sottolinea la grande preoccupazione per le possibili conseguenze di eventuali modifiche che non dovessero garantire appieno le prestazioni attese". Palazzo D’Accursio ha dato la propria disponibilità ad "accogliere le modifiche progettuali a patto che consentano di contenere lo slittamento temporale e senza compromettere le caratteristiche tecniche richieste in sede di gara, garantendo anzi possibili miglioramenti per gli utenti".

Sono state concordate "modifiche non sostanziali" al progetto, con l’aggiunta di ulteriori variazioni "migliorative", variazioni che verranno introdotte "senza alcun costo aggiuntivo per il Comune".