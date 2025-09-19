Tram, il cantiere a Porta San Felice entra nell’ultima fase: come cambia la viabilità

Bologna, 19 settembre 2025 – Sta per entrare nella terza e ultima fase il massiccio intervento a Porta San Felice, ‘accerchiata’ da mesi dai lavori per il tram. Da martedì 23 settembre, infatti, il cantiere si sposta sul lato est dell’edificio storico (quello che affaccia su via San Felice), per completare la costruzione della sede tranviaria e la posa dei binari.

La mappa del Comune che mostra la futura viabilità della zona

Un punto cruciale

Quella che sta per iniziare, spiega il Comune in una nota, è l’operazione conclusiva di un intervento complesso, che per molti mesi ha impattato sulla mobilità di un punto dei viali molto trafficato. Un incrocio nevralgico, dunque, dove però è stata rinnovata anche la rete interrata dei sottoservizi trasversali con interventi effettuati in maniera progressiva, per garantire sempre la percorribilità del nodo stradale.

La nuova circolazione sui viali

Come si intuisce dalla foto aerea mandata da Palazzo d’Accursio, con quest’ultima fase la viabilità di Porta San Felice si prepara ad assumere nei prossimi giorni l’assetto definitivo, che verrà mantenuto anche quando il tram sarà in funzione. La circolazione – anche grazie all’abbattimento degli spartitraffico centrali – sarà regolata nella parte esterna dei viali (sul lato di via Saffi) in entrambi i sensi di marcia. Si potrà poi svoltare nelle vie Saffi e San Felice. Allo stesso modo, attraverso la regolazione degli impianti semaforici, verrà ricavata una corsia protetta e sicura per la congiunzione della tangenziale delle biciclette tra i viali Silvani e Vicini.