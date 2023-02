Tram, cantieri ad aprile Tre anni e mezzo di lavori Il primo ‘test’ in via Saffi

di Luca Orsi

Partono ad aprile i cantieri della Linea rossa del tram Borgo Panigale-FieraFacoltà di Agraria. La durata dei lavori è stimata in poco più di tre anni e mezzo (45 mesi). La tramvia, spiega il sindaco Matteo Lepore, "ci permetterà di collegare Borgo Panigale con San Donato e rendere più inclusivo il trasporto pubblico della città". Terminati i lavori, che prevedono la riqualificazione delle vie interessate, "restituiremo ai cittadini strade più sicure, marciapiedi più larghi, zone con più alberi e più silenziose".

LAVORI

Partiranno ad aprile dal Terminal Emilio Lepido (Borgo Panigale) e dal capolinea Fiera Michelino. Questi due cantieri non interferiranno con la viabilità. Da maggio-giugno i lavori interesseranno via Saffi, zona Ospedale Maggiore.

CANTIERI

Previsti sette macro cantieri: terminal Emilio Lepido; Borgo Panigale-Porta San Felice; centro storico (porta San Felice, vie Riva Reno e Indipendenza); Bolognina (con ponte Matteotti e piazza dell’Unità); Bolognina-Fiera; San Donato-Pilastro (con viale della Repubblica, Pilastro, Caab, terminal Agraria; e le opere complementari riguardanti Borgo Panigale, via Caduti d’Amola, e via Bragaglia.

Il sette macrocantieri sono suddivisi in sotto-cantieri (con un fronte dai 350 ai 550 metri) realizzati per fasi in modo da mantenere aperta la viabilità e avere cantierizzazioni permeabili e flessibili, senza precludere gli attraversamenti e i passi carrai.

NUMERI

Dal Terminal Emilio Lepido al capolinea Michelino: 11,7 chilometri, 25 fermate, 40 minuti. Dal Terminal Emilio Lepido alla Facoltà di Agraria: 15,3 chilometri, 30 fermate, 52 minuti. La distanza media tra le fermate sarà inferiore ai 500 metri.

MEZZI

È prevista l’entrata in esercizio di 26 mezzi, lunghi circa 35 metri, con una capacità di 200-250 passeggeri. Si stima che la Linea rossa potrà trasportare fino a 110mila passeggeri al giorno.

PARCHEGGI

Verranno realizzate, ampliate o riqualificate 19 aree di parcheggio, oltre a un nuovo parcheggio interrato, in via Manuzio. Al parcheggio di interscambio al Terminal Emilio Lepido di Borgo Panigale sono previsti 388 posti auto. "Il bilancio di posti auto lungo la linea sarà negativo (-268), ma il bilancio finale dei parcheggi totali avrà un saldo positivo di 120 posti", afferma l’assessora Valentina Orioli.

VERDE

Saranno salvate e trapiantate 58 grandi alberature. In totale si prevedono 1.528 nuove piantumazioni. "Con un saldo positivo – calcola il sindaco – di 848 nuovi alberi".

IL TRACCIATO

L’80% è in sede riservata. Il tram viaggerà in sede promiscua soprattutto in centro; e sul ponte di Borgo Panigale e in zona San Donnino. I tratti promiscui (per esempio via Indipendenza, che sarà pedonalizzata in via permanente) saranno percorsi a velocità ridotta.

Lungo cinque chilometri del tracciato (compreso tutto il centro) non ci saranno linee aeree e pali. E dove il tram sostituirà i filobus saranno eliminate i cavi e i pali esistenti.