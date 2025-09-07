Tram, cantieri e caos in San Felice ‘Bologna storica e artistica’ protesta: "Riconoscimento Unesco a rischio"

I lavori del tram hanno "martoriato la zona tra via San Felice e via Riva Reno", basti vedere la "lunga struttura di cemento eretta davanti alla chiesa di Santa Maria della Carità". Così "via San Felice è rovinata per sempre" e rischiamo di perdere "il riconoscimento Unesco" per i portici. A rilevare la ‘bruttura’ è il Comitato per Bologna storica e artistica, associazione fondata nel 1899, guidata da Carlo De Angelis, direttore del Settore ‘Qualità Urbana’ del Comune fino al 1999, e di cui oggi fanno parte urbanisti ed esperti, tra i quali nel consiglio figura anche la soprintendente Francesca Tomba.

Non c’è pace, insomma, per questa zona della città che, tra l’altro, ha avuto anche diversi intoppi durante l’esecuzione dei lavori della linea rossa. Imprevisti che hanno portato a un ritardo di un mese nel cantiere e su cui Palazzo d’Accursio è intervenuto con correttivi alla viabilità (con 27 nuovi stalli in Riva Reno, dove dovrebbe tornare il bus).

Il Comitato non è nuovo – attraverso la propria pagina Facebook – a critiche rispetto alla gestione del patrimonio storico e artistico della città e questa volta il ‘bersaglio’ sono i lavori del tram. "Un progetto e un’esecuzione dei lavori scadenti, frutto di una deregulation totale", scrivono gli esperti sui social. Tant’è che il Comitato, nell’elencare le criticità dei cantieri, si spinge oltre: "Considerando come è stata trattata una strada antica con i portici, sarebbe doveroso restituire il riconoscimento Unesco, prima che siano loro a revocarlo". Per gli esperti "chi si è trovato a passare per la martoriata zona tra via San Felice e via Riva Reno avrà notato con raccapriccio una lunga struttura in cemento eretta davanti alla chiesa di Santa Maria della Carità, proprio di fronte alla farmacia, e che si estende per parecchi metri. Questo muro cementizio deturpa l’ultimo tratto della strada, compromettendo la vista della chiesa e dei portici circostanti". Insomma, ora "via San Felice, antica arteria cittadina, è ridotta a un cunicolo di cemento.Tra qualche giorno sarà riaperta Santa Maria della Carità dopo un lungo restauro. Possiamo solo immaginare l’entusiasmo dei visitatori quando scopriranno il capolavoro che è stato realizzato proprio davanti alla chiesa...".

Secondo il Comitato, il tram è stato "progettato da persone che non hanno mai visto un centro storico, e approvato da altre che hanno preferito voltarsi dall’altra parte". Non solo: l’infrastruttura (con tanto di foto del cantiere) è definita "un obbrobrio" che "non ha altri esempi simili in Italia e in Europa". Per il Comitato, insomma, "in una città normale, il cantiere sarebbe stato bloccato per il danneggiamento di una strada storica, e le strutture in cemento rimosse senza esitazione". Il Comune, interpellato sulla questione, per ora ha preferito non replicare.