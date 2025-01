Tram a Bologna, cambio di passo dei cantieri della linea Verde: le modifiche alla viabilità

Bologna, 3 gennaio 2024 – Il tram non è solo linea rossa, i cui cantieri hanno ‘invaso’ mezza città. Ora anche quelli per la linea verde, che collegherà la Corticella con via dei Mille, fanno un salto in avanti. Ed è proprio vicino al capolinea in periferia che partono i lavori e, contestuali, anche i disagi.

Il primo lotto della Verde interessa, infatti, il tratto compreso tra via Saliceto e via Croce Coperta. Per questo, da domenica 5 gennaio via Giuriolo diventerà a senso unico, ossia percorribile solo verso via dell’Arcoveggio. I veicoli provenienti da via Proni avranno l’obbligo di svoltare a destra e quelli che giungono da via dell’Arcoveggio, incontrando via Giuriolo, dovranno proseguire diritto.

Questa la viabilità che sarà mantenuta anche nella seconda fase dei lavori, dove è prevista anche l’introduzione di un semaforo all'intersezione Giuriolo-Arcoveggio, da lunedì 13 gennaio quando anche il resto del cantiere cambierà assetto. Sarà comunque possibile raggiungere via di Corticella partendo da via dell’Arcoveggio attraverso via Francesca Edera de Giovanni, strada parallela di Giuriolo poco più a sud.

Ma attenzione a un’altra pietra miliare nella rivoluzione viabilità: da lunedì 13 gennaio anche via di Corticella diventerà a un senso unico, in direzione centro, nel tratto compreso tra la rotonda nord dello svincolo della tangenziale (numero 6) verso via di Saliceto; sarà invece mantenuto il doppio senso di circolazione dalla stessa rotatoria fino a via di Croce Coperta.

La linea verde del tram: dove passa

Partendo da centro, il capolinea è in via dei Mille (dove si interseca con la linea Rossa), poi prosegue per via Indipendenza passando tra la stazione e l’autostazione, prosegue in via Matteotti e piazza dell’Unità. Poi imbocca via di Corticella e, passando a fianco dell’ippodromo Arcoveggio, arriva alla Croce Coperta e poi capolinea nord, al limitare con Castel Maggiore.

Fine lavori e avvio

Secondo il cronoprogramma che però potrebbe subire modifiche (visto che l’inizio dei lavori era previsto per l’anno scorso) i cantieri dovrebbero chiudersi entro il 2026 e l’entrata in funziona della linea è previsto nel 2027.