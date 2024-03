Tram, caos cantieri. Senza web e telefono. Residenti in via Saffi isolati da un mese

Da quasi un mese sono senza linea telefonica e senza internet. "Dal 9 febbraio, per la precisione, proprio quando i lavori del tram si sono avvicinati al nostro condominio", assicurano i residenti di via Saffi che abitano a ridosso di Porta San Felice, ormai sulle barricate a causa di un grave disservizio che si protrae da qualche settimana. "E nel 2024 – assicurano – vivere senza internet è diventato quasi impossibile".

Il problema sarebbe nato a causa di un cavo tranciato, situato a poco più di 100 metri dal palazzo in questione. Danno che avrebbe provocato un corto circuito, allargando e complicando la problematica. Quasi inutili i tentativi di un confronto con la compagnia telefonica, che regola il servizio: la risposta è arrivata, il ripristino delle utenze no.

"Stiamo riparando un guasto che richiede un intervento di particolare complessità", spiega l’azienda. "Eppure, ad oggi, ancora non è cambiato niente", chiosano i residenti.

"La strana coincidenza è che tutto ciò sia coinciso con l’inizio dei lavori per il tram in via Saffi, a ridosso di Porta San Felice – insiste una cittadina –. Ad oggi, dopo diverse settimane, la situazione è invariata: niente telefonia fissa, niente internet. Non occorre che faccia presente il disagio che ciò comporta, sia a livello lavorativo, che a livello di studio. Mi piacerebbe sapere di che è la responsabilità del cavo tranciato e quando verrà ripristinato il danno".

I cittadini hanno anche pensato di rivolgersi al Comune, che però non sembra confermare la stessa problematica, ma parla di un guasto che, come comunicato dalla compagnia telefonica, sarebbe già risolto. Si tratterebbe piuttosto di un problema di singole utenze, che non si esclude possano essere rimaste scollegate e, in ogni caso, andrebbero riconnesse e ripristinate proprio dalla stessa compagnia, dopo le specifiche segnalazioni avanzate direttamente dai residenti. Nessun danno generalizzato ancora in essere, dunque.

Eppure i cittadini non ci stanno: "Il guasto c’è, eccome, e persiste ancora – puntualizzano –. Lo confermano gli stessi messaggi della compagnia telefonica, che da quasi un mese continua a ripetere la stessa cosa". L’ultimo è arrivato appena due giorni fa: l’azienda avrebbe "provveduto a inoltrare ai propri tecnici il sollecito per velocizzare la risoluzione del problema", si legge nella comunicazione.

"Speriamo solo che linea telefonica e internet tornino al più presto – concludono i residentie sasperati –. E, soprattutto, che questo non sia soltanto il primo di una serie di disagi portati dai nuovi cantieri del tram".