Tram, cartelli in via Ugo Bassi: "Presenza di rotaie, fare attenzione"

+Il classico triangolo con punto esclamativo, simbolo di pericolo. E la scritta: "Attenzione, assetto stradale modificato: presenza di rotaie". In via Ugo Bassi, arrivano dunque i cartelli che segnalano i binari inseriti lungo la strada per il futuro passaggio del tram dopo le polemiche scaturite dagli incidenti che si sono verificati negli ultimi giorni. Ma intanto dalle opposizioni continuano a piovere critiche sul Comune e sul sindaco Matteo Lepore in particolare, le cui dichiarazioni ("E’ questione di abitudine sapere che ci sono le rotaie e il modo migliore per non cadere è non andarci sopra") vengono interpretate come ironia fuori luogo da FdI e Lega: "Quanto sta accadendo in via Ugo Bassi non è altro che l’ennesima conferma di ciò che avevamo già ampiamente previsto, una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini".

Intanto, in via Masi, da lunedì, partirà l’intervento che prevede il completo ripristino della pavimentazione, con un rifacimento anche del sottofondo stradale sulla parte centrale della carreggiata. Bisognerà attendere qualche mese prima di vedere completati i lavori: il termine è stato fissato entro metà luglio. L’attività, regolamentata da apposita ordinanza, verrà svolta in tre fasi, a partire dal tratto che va da via Mazzini a via Leandro Alberti: qui l’intervento durerà circa due settimane.

Successivamente, i lavori si sposteranno nel tratto che va da via Leandro Alberti a via Mezzofanti, anche in questo caso con una durata di circa due settimane. L’ultima fase infine, riguarderà il tratto da via Mezzofanti a via Murri e sarà il cantiere con la durata maggiore, cioè circa quattro settimane. "Per quanto riguarda ogni tratto interessato – scrivono da Palazzo d’Accursio – sarà occupata buona parte della carreggiata stradale e vietata la sosta su entrambi i lati, garantendo una sola corsia per il transito veicolare. In pratica, verrà istituito un senso unico di circolazione nel tratto occupato dal cantiere in direzione di via Murri. Le modifiche alla viabilità verranno rese note mediante idonea cartellonistica e volantinaggio nei tratti di strada interessati". Sempre da lunedì infatti nel tratto di via Marco Emilio Lepido tra Caduti di Amola e Cavalieri Ducati, la viabilità si sposterà sul lato nord, dove verrà istituito il senso unico in uscita dalla città mantenuto anche con la tranvia in funzione. In questa parte della carreggiata saranno fin da subito recuperati alcuni parcheggi a strisce bianche. Per il momento gli stalli destinati a carico e scarico merci e le aree di sosta riservate a persone con ridotta mobilità rimarranno nelle posizioni in cui erano stati spostati per via del cantiere.

m. p.