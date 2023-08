Tram, Castel Maggiore tagliato fuori La sindaca Gottardi: "Sono delusa"

di Luca Orsi

Belinda Gottardi, sindaca pd di Castel Maggiore, non nasconde la sua "delusione per la mancata realizzazione del capolinea della Linea verde del tram e del parcheggio scambiatore a Primo Maggio". La modifica al tracciato del tratto nord della linea era stata annunciata da Palazzo d’Accursio, che aveva giustificato l’accorciamento di circa 700 metri del progetto originario (via dei Mille-Castel Maggiore) con "la necessità di contrarre i tempi di approvazione e realizzazione dell’opera", imposti dal Pnrr, che l’ha finanziata con 222 milioni. Oltre che "di compensare l’incremento dei costi di materiali ed energia".

Invece che nel territorio di Castel Maggiore, il capolinea nord della Linea verde si attesterà a Bologna, vicino alla stazione Sfm di Corticella; previsto anche lo spostamento dell’area comprendente il parcheggio di interscambio e la fermata bus a nord di via Shakespeare.

Una soluzione che la Gottardi ritiene "non eccessivamente penalizzante" per Castel Maggiore rispetto alla precedente ipotesi. Anche perché "il Comune di Bologna – afferma – ci ha confermato, e ci aspettiamo che sia un impegno non ritrattabile, che il tram sarà collegato alla fermata Sfm di Corticella che serve anche Primo Maggio: i residenti potranno agevolmente raggiungere a piedi o in auto il capolinea". Da Palazzo d’Accursio arriva la rassicurazione attesa dalla Gottardi. Castel Maggiore, afferma in una nota Valentina Orioli, assessora alla nuova mobilità e alle infrastrutture della giunta Lepore, rappresenta "un nodo strategico per la mobilità della parte nord di Bologna che si proietta verso la pianura".

Per questo il Comune di Bologna garantisce "l’impegno a creare questa connessione chiave" fra il tram, la fermata Sfm di Corticella e la frazione Primo Maggio: "Questo – afferma la Orioli – rimane un punto centrale della nostra azione, anche in vista di un ampliamento futuro di tutta la rete".

I cantieri della Linea verde, annuncia il Comune, apriranno entro la primavera 2024. Obiettivo "indispensabile per il rispetto delle scadenze del Pnrr. Una decisione sulla quale Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture, esprime tutte le sue perplessità. "Ritengo improvvido e segno di scarsa intelligenza, aprire ulteriori cantieri" oltre a quelli del Passante e della Linea rossa del tram."Basta fare un giro in San Donato, anche in questi giorni di traffico modesto, per vedere code e incolonnamenti, a dimostrazione del fatto che l’errata programmazione da parte del Comune sta già creando tanti disagi ai cittadini e alle imprese".

D’altra parte, aggiunge Bignami, "Lepore ha preso voti perché in programma aveva questa roba qui, il tram e la Città 30. Sta facendo quello che aveva promesso. Che vada bene o male va chiesto a chi l’ha votato. Io non l’ho votato".

Immediata la replica di Michele Campaniello, capogruppo del Pd in Comune: "La destra bolognese ancora una volta dimostra di essere più interessata a parlare alla pancia della gente che a dare una prospettiva di sviluppo sostenibile alla città".

"Non so – aggiunge Campaniello– se sia più inquietante o risibile sentire dire a chi ha responsabilità di governo del nostro paese che sarebbe ‘sbagliato’ portare avanti troppi progetti per la propria città, come quelli del tram". Il dem ricorda quindi a Bignami, "che forse non se ne è accorto, che l’opera in questione è condivisa con il ministero di cui è viceministro".