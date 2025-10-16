"Tram, così mi tolgono l’accesso disabili"

Secondo i piani del Comune e il progetto della ‘Verde’ "il passo carraio è destinato a sparire, nonostante ci è sempre stato detto che gli accessi non sarebbero stati toccati". È preoccupato e arrabbiato Massimo Berti, medico con ambulatorio odontoiatrico immerso nei cantieri del tram, tra via Mitelli e via di Corticella. Soprattutto perché rischia di perdere "l’unica possibilità di ingresso facilitato per disabili, ospiti delle Rsa e pazienti con ridotta capacità motoria", che fino ad oggi hanno utilizzato il vialetto nel retro dello studio per compiere meno strada possibile dall’auto al lettino. Vialetto che, con l’arrivo dei binari del tram, sarà chiuso da un marciapiedi.

"Il mio è un ambulatorio e di conseguenza richiede requisiti particolari, come un accesso per i disabili – racconta Berti –. È stato costruito con queste prerogative e la stessa Ausl aveva richiesto l’ingresso, che viene utilizzato da chi è in sedia a rotelle e non solo. Ora però il Comune vuole chiuderlo sostenendo che in quello spazio non c’è possibilità di manovra in uscita per le auto".

Berti confessa di averle provate tutte, ma soprattutto di "non avere nulla contro il tram in sé": "La dell’amministrazione continua a essere ‘no’. Certo, per un tir o un’ambulanza non ci sarebbe lo spazio, ma qui parliamo di utilitarie. Ho dimostrato con foto e video che un’auto riesce a fare manovra, sono stato convocato in Comune e ho parlato con i tecnici, ho proposto di sincronizzare i semafori e mi sono anche fatto fare un preventivo per installare una pedana o piattaforma capace di ‘girare’ le macchine senza dover compiere chissà quale manovra a ridosso della strada. E la risposta continua a essere sempre la stessa: no". La prima raccomandata era arrivata ad agosto del 2024, poi i vari contatti, le Pec, il dialogo con il Comune che però "è inesistente". Fino a lunedì scorso, quando Berti si è sentito dire dagli operai che "la prossima settimana arriverà il marciapiedi" e il passo carraio diventerà, a quel punto, inutilizzabile.

Da Palazzo d’Accursio, intanto, filtra come le proposte alternative siano state approfondite, ma per ragioni legate a "visibilità e sicurezza" non siano state reputate accettabili. Sul tema interviene Francesco Sassone, consigliere regionale di Fratelli d’Italia: "Una situazione assurda e ridicola dove il Comune sacrifica tutto e tutti, a partire dai diritti di accessibilità per le persone disabili, sull’altare del tram. La cosa gravissima è che, nonostante siano state proposte varie soluzioni per mantenere il già esistente passo carraio, il Comune abbia sempre posto un netto rifiuto, senza nemmeno degnarsi di prospettare una soluzione alternativa. Ancora una volta la Giunta Lepore si è mostrata prepotente, arrogante e non curante delle esigenze delle persone affette da disabilità".

