Tram a Bologna, 50 milioni di costi extra. Il ministero gela il Comune

Il progetto del tram a Bologna

Bologna, 13 gennaio 2023 – Il tram rischia di fermarsi prima di partire. Gli extra-costi per il caro materie prime "potrebbero far scaturire delle riserve da parte dell’appaltatore con un inevitabile fermo lavori e il conseguente ritardo nell’esecuzione dell’opera". Lo scrive, nero su bianco, il Comune di Bologna in una lettera inviata al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, quantificando l’impennata dei prezzi dei materiali sull’infrastruttura in oltre 50 milioni di euro, e chiedendo di poter accedere ai fondi del Decreto Aiuti. Richiesta, che, però, il ministero ha declinato. Resta, perciò, l’interrogativo in questa battaglia delle carte: chi coprirà i rincari? Bologna: tram, Passante e i cantieri del 2023 Ma andiamo con ordine. Siamo a ottobre, il caro materie prime si fa sentire da tempo, e la linea rossa del tram da 511 milioni di euro (di cui 509 milioni finanziati da ministero e Pnrr) rischia di veder lievitare i costi. Da qui, a Palazzo d’Accursio scatta l’allarme, visto che la partenza dei cantieri è prevista per il 2023. E, così, l’11 ottobre 2022 il Comune prende carta e penna per chiedere a Roma una specie di ’deroga’ per accedere al decreto Aiuti del governo Draghi. Nella missiva ammette di non...