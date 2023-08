Tram, depositato il progetto della linea Verde

Il progetto definitivo della Linea Verde del tram è stato pubblicato ufficialmente ieri sul bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, come previsto dagli annunci di oltre una settimana fa da parte di Palazzo d’Accursio. Testualmente, come si legge sul ‘Bubert’, è un ‘Avviso di deposito del progetto definitivo e di avvio del procedimento unico per l’approvazione del progetto denominato ‘Seconda linea tranviaria di Bologna (linea verde - tratto nord)’. E’ partita quindi la fase della Conferenza dei servizi dell’opera tramite, appunto, un procedimento unico: l’approvazione comporterà la localizzazione dell’opera ai fini urbanistici, l’apposizione del vincolo espropriativo sulle aree interessate, nonché la dichiarazione di pubblica utilità dell’infrastruttura.

Si tratta di un passaggio fondamentale, dopo che il Comune nei giorni scorsi aveva annunciato il taglio necessario (per far tornare i conti entro il 2026) del prolungamento della seconda linea fino a Castel Maggiore (frazione Primo Maggio). Il nuovo tracciato misurerà dunque complessivamente circa 6,7 chilometri, di cui 1,2 chilometri in sovrapposizione con la Linea Rossa, e avrà in totale 17 fermate (due fermate di capolinea e 15 intermedie), di cui tre in comune con la rossa. Dal capolinea Sud, in via dei Mille, il tracciato interesserà via dell’Indipendenza, via Matteotti e via Ferrarese, sovrapponendosi alla linea rossa fino a piazza dell’Unità. Il percorso si svilupperà quindi verso nord lungo via di Corticella e via Bentini. Giunta nel cuore di Corticella la linea svolterà quindi su via Sant’Anna, via Byron e via Shakespeare, per poi raggiungere la stazione Sfm di Corticella.

Tornando al procedimento iniziato ieri legato al progetto definitivo, questo prevede anche una procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale, visto lo spostamento del nodo di interscambio e dell’area di ricovero tram a Corticella in un’area a nord di via Shakespeare, a seguito della diversa collocazione del capolinea nord. Tramite posta certificata ’pec’ possono quindi essere inoltrate osservazioni alla Via stessa.

pa. ros.