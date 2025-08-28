Tram e autobus storici ‘sfrattati’. Tper rassicura sul destino dei mezzi: "La collezione troverà una casa"

"Interlocuzioni sono in corso" incluse "verifiche e ipotesi di futura collocazione" perché Tper "rassicura che, nonostante anni di inevitabile stasi, la Collezione storica dei mezzi pubblici non è stata lasciata all’abbandono". Pur con tutti i se e i ma del caso, la collezione storica di Atc-Tper troverà una casa. Sgomberati da via Bigari per far posto alla succursale del lice Sabin, i circa trenta rotabili storici (treni, tram, autobus e filobus) sono stati smistati tra il deposito Tper di via Ferrarese e via Casarini. A questi si aggiungono oltre duecento cimeli, documentazione storica, tra cui i "fondi" dell’Archivio Storico di Atc, un archivio fotografico con circa 7mila immagini e una biblioteca con 600 titoli circa. Ora la ricerca di una ‘casa’. "Sebbene in anni recenti, l’inagibilità della sede (causa lavori tav, ndr) non consentisse in alcun modo l’esposizione dei rotabili e la loro valorizzazione – spiega Tper –, è sempre stata di nostra primaria attenzione la custodia, la cura e la conservazione di questi veicoli". A causa della succursale del Sabin, la proprietà, ovvero la Città Metropolitana, ora "ha richiesto la disponibilità" dell’area. "Si è reso necessario il trasloco dei mezzi ferroviari in una collocazione temporanea in grado di garantirne adeguata salvaguardia". Allo stesso modo "troveranno presto sistemazione al coperto anche gli altri mezzi su gomma che sono al momento in rimessaggio nell’officina-deposito Tper di via Ferrarese". L’azienda di via Saliceto ha sempre avuta chiara le "priorità di mantenere integro l’intero patrimonio storico, senza disperderlo e senza alienare alcuna unità di proprietà aziendale, anche a fronte di richieste pervenute nel tempo da vari soggetti di altri territori a livello nazionale e sempre declinate".

Al momento sono "in corso interlocuzioni" per arrivare "a una specifica soluzione progettuale definitiva, da condividere con enti e istituzioni del territorio". Il possibile progetto "è avviato sin da quando si è pianificato lo spostamento dei veicoli". Diverse opzioni sono sul tavolo. "L’obiettivo – per Tper – è di assicurare, a regime, la conservazione dei mezzi in un contesto idoneo alla loro tutela riprendendo, se possibile e in accordo con istituzioni, quanto avvenuto nel passato in termini di valorizzazione di un patrimonio di grande pregio che racconta la storia del trasporto pubblico a Bologna dalla fine dell’Ottocento ad oggi".