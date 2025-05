Tram e bici, la trappola delle rotaie

Che piaccia o no il tanto contestato tram è realtà e i bolognesi devono imparare a conviverci. Hanno realizzato il metrò a Roma dove il sottosuolo è un immenso deposito di reperti archeologici, ma a Bologna ha scelto di viaggiare in superficie. Amen.

Gli incidenti causati dai binari del tram fino ad oggi pare siano stati due. In merito al primo caso, l’amministrazione comunale ha fatto sapere di aver subito interpellato la ditta impegnata nei cantieri e ha annunciato un approfondimento sull’episodio. In riferimento al secondo incidente, invece, Palazzo D’Accursio ha parlato di una manovra errata da parte della bici. Consigli a futura memoria per i ciclisti. D’ora in poi meglio misurare attentamente le ruote della propria bicicletta. Se sono troppo strette si rischia, se sono larghe si può stare tranquilli. E siccome non si possono cambiare le rotaie bisogna cambiare le ruote della bici. In alternativa meglio circolare in diagonale rispetto ai binari o stare alla larga dalla trappola.

L’associazione Salvaiciclisti invita alla calma e ricorda che la convivenza con le rotaie del tram esiste in diverse città europee, Italia compresa. Notizia di cronaca. A Palermo, il 2 maggio un uomo di 73 anni è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate dopo essere caduto con la bici elettrica sulla corsia del tram.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it