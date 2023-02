Tram, Fd’I interroga il ministero "Poche certezze su tempi e soldi"

di Luca Orsi

A Bologna è cominciato il roadshow del sindaco Matteo Lepore per presentare alla città il progetto della Linea rossa del tram Borgo PanigaleFiera-Agraria. "I cantieri – è l’annuncio – partiranno in aprile". A Roma, intanto, il senatore Marco Lisei (Fratelli d’Italia) deposita agli uffici legislativi di Palazzo Madama un’interrogazione rivolta al Ministero dei Trasporti (Mit). Chiede "si faccia chiarezza su alcuni problemi oggettivi che il Comune, con tutti i suoi annunci, sembra volere nascondere".

Un dettaglio "niente affatto marginale", afferma Lisei, è "la mancanza del progetto esecutivo" della Linea rossa. Eppure, puntualizza il senatore, la Convenzione fra Mit e Comune "vincola l’erogazione del finanziamento statale per l’opera all’approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune entro il 31 dicembre 2022".

Nonostante questo, "il Comune ha concesso una proroga al soggetto attuatore". Lisei chiede quindi a quale stadio sia l’iter amministrativo del progetto. E "se in assenza della progettazione esecutiva è possibile procedere all’esecuzione dei lavori".

Altro punto critico, secondo il senatore di Fratelli d’Italia – partito che si è sempre opposto al progetto della tranvia – è "la mancanza del parere di congruità economica" da parte del Mit. Che, però, "non si può ottenere in assenza di progetto esecutivo".

Lisei sottolinea anche la questione degli extracosti dell’opera. Causati, scrive il Comune stesso al Mit, "dal notevole incremento dei prezzi delle materie prime". Da una prima stima, si parla di circa 50 milioni.

A quel punto, Roma chiede a Palazzo d’Accursio chiarimenti e idonee garanzie sulla reale copertura finanziaria dell’opera e quindi sulla sua realizzabilità. "Contraddicendo se stesso – commenta Lisei – il Comune ha negato il problema degli extracosti segnalati e le conseguenti istanze di ulteriori finanziamenti".

Ma "negare gli extracosti è negare l’evidenza", afferma Lisei. Perché "è sotto gli occhi di tutti l’impennata dei prezzi dei materiali" rispetto a quando – il 2019 – si è utilizzato il prezzario per il progetto definitivo. "Non è da escludere – commenta il senatore – che la proroga al progetto esecutivo serva ad apportare tagli al progetto, per ridurre i costi". Nel caso, il Comune "dovrà spiegare nei dettagli dove, come e quanto intende tagliare".

Nonostante questo, in assenza di progetto esecutivo, della quantificazione degli extracosti, del parere di congruità economica del Mit, il sindaco annuncia con ripetute conferenze stampa la partenza dei lavori in aprile. Si continua a prendere in giro i cittadini. Se saltano i lavori dovrà risponderne".