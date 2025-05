Tram, finale a ostacoli. Il Passante lascia nel limbo il ponte di San Donnino

Il tram potrebbe incontrare un ostacolo all’ultimo miglio. La linea rossa, al rush finale in San Donato, infatti, rischia di fermarsi proprio a San Donnino. Il nodo? Il famoso incrocio del tram con il Passante. In quel punto, come si legge nel progetto di Autostrade per l’Italia, si prevede "la sostituzione dell’attuale cavalcavia con un nuovo impalcato predisposto per la futura linea tranviaria e la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento". Un intervento – come si legge nei desiderata di Aspi – "che preserva l’area dal traffico di attraversamento, riduce le emissioni a livello locale, favorendo la mobilità lenta". Niente da eccepire, se il Passante fosse partito e non rimasto al famoso "lotto zero".

Lo stallo dell’allargamento di tangenziale e autostrada (dovuto in primis ai costi triplicati, lievitati a quasi 3 miliardi di euro) rischia, infatti, di avere impatti sul tram che troverebbe un blocco all’avanzamento del cantiere a San Donnino, rischiando così di non riuscire a proseguire verso il Pilastro allungandosi fino al capolinea della linea rossa, il Caab. Un timore paventato da Potere al Popolo, forza di sinistra-sinistra, durante il Consiglio di quartiere aperto dell’altra sera con anche l’assessore alla Nuova Mobilità Michele Campaniello.

Ed è proprio Campaniello a intervenire cercando di diramare la nebbia: "Il nostro obiettivo è arrivare con la linea rossa fino al Caab. Sul come ci arriveremo dipenderà da che cosa governo e Aspi decideranno di fare sul Passante...".

Ciò che, però, ci tiene a specificare l’assessore è la tenuta economica: "I fondi Pnrr non sono in discussione perché avremmo raggiunto l’obiettivo richiesto di chilometraggio del cantiere anche senza completare il famoso ponte". Stando al cronoprogramma, dettaglia Campaniello, "a giugno 2026 il cantiere arriverà comunque a San Donnino. Poi potremmo procedere fino al Caab", lasciando nel limbo il cavalcavia che collega San Donato col Pilastro. In sintesi: "Il ponte potremmo ristrutturarlo alla fine, una volta che avremmo capito come intenderanno procedere col Passante ministero e Aspi. In alternativa, si modificherà il cronoprogramma", dice Campaniello.

In tutto questo ragionamento, però, come sollecita Potere al popolo, il Comune dovrà andare a caccia di fondi diversi da quelli bloccati dal ministero guidato da Matteo Salvini e da quelli del Pnrr che, a quel punto, non si potranno più spendere.

L’assessore la vede diversamente: "Il progetto del tram è stato finanziato e approvato dal ministero delle Infrastrutture fino al Caab, per cui il Mit deve garantire il raggiungimento dell’obiettivo". Dal punto di vista finanziario, poi, "lo snodo di San Donnino incide minimamente, considerando l’importanza del progetto". Campaniello aggiunge un’ulteriore postilla: "Prima della decisione di Autostrade di restaurare il famoso ponte" che collega San Donato col Pilastro, "nel progetto non si prevedeva di rifarlo". Morale: a mali estremi, estremi rimedi, e cioè evitare il restyling. A smuovere un po’ le acque potrebbe, però, essere l’atteso summit sul Passante con ministero, Regione, Aspi e Comune.

Da quanto filtra, però, nonostante l’incontro-lampo in fiera a Milano tra il ministro Salvini e il governatore Michele de Pascale con rassicurazioni su un prossimo faccia a faccia con anche il nuovo ad di Autostrade Arrigo Giana, il vertice pare sparito dai radar. E sul calendario non è stata fissata alcuna data.