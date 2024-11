Tram, i nuovi cantieri. Come cambia la viabilità

Sono entrati nel vivo i cantieri del tram in via San Donato e in Santa Viola: il Comune fa il punto.

In San Donato, sono iniziati i lavori veri e propri di realizzazione della tranvia con cantiere nel tratto che da viale della Repubblica passa per la rotonda Biavati e arriva a via Andreini. Concluse le attività legate ai sottoservizi, "è il momento delle operazioni di superficie sulla strada, che culmineranno con la posa della tranvia. Un intervento complesso, che comporterà la riqualificazione dell’asse stradale e non solo", sottolinea il Comune. Sul versante viabilità, è istituito un senso unico verso il centro da via Andreini fino a viale della Repubblica, senza preferenziale; un assetto destinato a essere confermato quando il cantiere migrerà sul lato opposto della via e a tranvia ultimata.

Per l’immissione su via San Donato, i veicoli da via Galeotti possono proseguire diritto e a sinistra; da via Zacconi è obbligatorio andare dritto o a destra; da via Masetti sola svolta a destra. Per fluidificare la circolazione, sono state apportate modifiche alla viabilità anche nelle vie limitrofe alla rotonda Biavati: la corsia di uscita della rotatoria verso piazza Spadolini diventa a senso unico verso la Casa di quartiere; nella direzione opposta, è obbligatorio svoltare a destra in via Spadolini (attraverso il parcheggio) o a sinistra (verso via Petrolini). Sempre in via Petrolini, cambia il senso di marcia dall’area di sosta al civico 3 verso via San Donato. Carreggiata temporaneamente ristretta sul tratto precedente di via San Donato: fino al 27 novembre tutti i veicoli, bus compresi, dovranno voltare in via Amaseo. Restringimento anche in via Galeotti; introdotta una fermata provvisoria del TPL di fronte a via Magazzari 3.

In Santa Viola, il cantiere arriva in via Emilia Ponente tra via del Milliario e via Ferriera. Ora occuperà la parte nord della carreggiata, lasciando aperta una corsia per senso sul lato sud, poi cambierà lato lasciando una sola corsia a senso unico verso il centro. I lavori si concentreranno infine nella parte centrale della via, per la posa della sede protetta e riservata del tram. Allora, la viabilità assumerà l’assetto che poi resterà: una corsia per senso di marcia. Per favorire le attività commerciali, istituiti vicino agli incroci stalli di carico e scarico nelle vie Agucchi, della Viola e del Giacinto; nuovo stallo per persone con ridotta mobilità in via del Giglio.