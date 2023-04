Tram, il desiderio è realtà Lepore: "Cambierà la città"

di Paolo Rosato

Sono passati cinque anni dall’annuncio di quello che sarà il percorso della Linea Rossa del tram all’avvio dei cantieri, tra ieri e oggi, ai terminal di Borgo Panigale e di via Michelino. Si tratta del cronoprogramma previsto, certo, ma ora comincia il bello: si dovrà finire entro il 2026. A celebrare la partenza dell’opera infrastrutturale bolognese più titanica (assieme al Passante) è stato il sindaco Matteo Lepore, proprio calpestando la vasta area incolta tra la Persicetana e via Marco Emilio Lepido che genererà un capolinea che farà anche da grande hub come parcheggio scambiatore.

"E’ una giornata storica perché partiamo con il tram. Domani (oggi, ndr) entrerà nel vivo invece il cantiere dell’altro capolinea, di fianco al parcheggio Michelino – ha detto Lepore –. Sono due parti importanti di Bologna che finalmente, grazie al nuovo mezzo elettrico, si collegheranno, per un intervento che ci vede impegnati anche con le risorse del Pnrr e del governo. Che ci chiede di rispettare i tempi al 2026".

E’ entrato nel dettaglio dell’opera invece Lorenzo Traini, in procinto di diventare il direttore del cantiere. Con lui, nell’area di lavoro, un po’ di operai e tecnici e dirigenti della rete di imprese che realizzerà la tranvia. "Dal deposito principale del tram – ha spiegato il tecnico – partirà la linea che si svilupperà su 15 chilometri, da Borgo Panigale in primis in zona Fiera e poi si dirama per arrivare a Caab-Fico. Serviranno tre anni e mezzo di intervento, per un intervento da 300 milioni di euro in tutto: 100 milioni qui al deposito, gli altri due terzi lungo la linea". Il Comune ha annunciato una massiccia operazione di comunicazione. Si potranno seguire tutti i lavori dal sito web dell’opera e ci sarà un call center, a disposizione "anche dei comitati contrari", ha segnalato il sindaco. La risposta a fine evento da parte di Vincenzo Fazio, portavoce dei comitati. "Siamo molto preoccupati per i danni che il cantiere porterà alle attività". "Oggi posiamo la prima pietra o la prima felpa – ha sorriso Lepore citando la divisa targata ‘Cantieri linea rossa’ che indossano gli addetti ai lavori –. Lavoreranno imprese affidabili, che hanno già lavorato al tram di Firenze. Sono molto contento di quest’opera, che ci permette anzitutto di riqualificare la città. Oggi via Emilia Ponente è rumorosa, con il tram le restituiremo alla una sua vivibilità". Valentina Orioli (assessora alla Nuova Mobilità): "Faremo Bologna più bella, anche se i cantieri sono il punto di partenza e la tavola non è apparecchiata". Mentre Elena Gaggioli (presidente del Borgo Panigale-Reno) puntualizza: "Nessuno dice che sono cantieri facili, ma garantiremo ascolto"