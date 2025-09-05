Tram, il nodo cantieri in Corticella: "Arriva la nuova fermata del bus"

Una nuova fermata del bus per potenziare il trasporto pubblico in vista della riapertura delle scuole. Come anticipato dal Carlino l’altro giorno, Comune e Tper hanno trovato la quadra per sopperire ai problemi causati dai cantieri della linea verde del tram in Corticella: la fermata sarà posizionata in via Sario Bassanelli e servirà le linee urbane scolastiche 180 e 181. Il focus è, chiaramente, sull’Istituto Aldini Valeriani a due passi: con il ritorno in classe di quasi 2.500 studenti, serviva un ‘punto di carico’ capace di permettere ai ragazzi di prendere il mezzo una volta finite le lezioni senza complicare ancora di più una viabilità già gravata in zona.

"Come annunciato nei giorni scorsi dall’8 settembre partirà un importante cantiere sulla linea verde del tram per allargare il ponte ferroviario di via di Corticella – spiegano da Palazzo d’Accursio –. Cantiere che impatterà anche sulla mobilità per accedere al plesso scolastico dell’istituto Aldini Valeriani. In vista della riapertura delle scuole, per le linee urbane scolastiche 180 e 181, il Comune, Tper e Srm stanno operando di concerto per consentire l’attivazione di una fermata di carico al termine delle lezioni in via Bassanelli. La fermata sarà posizionata proprio in vicinanza del plesso scolastico e servirà a consentire la salita degli studenti sulle numerose corse in partenza dal capolinea delle Aldini Valeriani delle linee 180 e 181".

Per l’ingresso del mattino, invece, "la fermata utile per le linee di trasporto pubblico per l’Istituto Aldini Valeriani è quella vicina di ‘Villa Erbosa’ in via dell’Arcoveggio". Un’altra mano tesa del Comune a residenti e commercianti della zona, dunque, dopo la decisione di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande relative al bando ristori per i cantieri della ‘Verde’ (slittata dal 10 al 30 settembre). In attesa, anche a Corticella come nel resto della città, di veder passare i cantieri per fare posto al nuovo tram.

fra. mor.