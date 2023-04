Tram, il via ai lavori Domani il calendario Ma il governo frena: "C’è troppa fretta"

di Luca Orsi

Il Comune "sta affrettando in maniera improvvida" la realizzazione della tranvia. In vista dell’apertura dei cantieri per la Linea rossa – da Borgo Panigale a via Michelino – Galeazzo Bignami (Fd’I), viceministro Infrastrutture e Trasporti, ribadisce la contrarietà del Governo nei confronti di un’opera "di cui non c’è bisogno, che comporterà costi notevoli, in gran parte sulla base di deliberazioni purtroppo già assunte dal precedente Governo e dalle precedenti amministrazioni".

Bignami, intanto, condivide "la preoccupazione fondata" delle circa 600 imprese artigiane della Cna interessate dai cantieri: sei su dieci temono cali di clienti e fatturato a causa dei lavori. E precisa: "Stiamo cercando di comprendere se effettivamente questo progetto sia solido nelle sue finalità, che chiaramente non sono condivise dal Governo".

Domani, in Comune, si terrà l’ultimo incontro tecnico che dovrebbe stabilire, fra le altre cose, il giorno esatto di inizio dei cantieri. E l’atteso progetto esecutivo della Linea rossa – per il quale era stata ottenuta una proroga – dovrebbe essere presentato fra una settimana.

Salvo imprevisti dell’ultima ora, quindi, il Comune conta di potere dare il via al cantiere vero e proprio entro fine mese, come già annunciato dal sindaco Matteo Lepore. O, alla peggio, di fare slittare la data di avvio lavori ai primi giorni di maggio.

I primi cantieri saranno aperti nell’area del grande terminal Emilio Lepido – a Borgo Panigale, altezza Villaggio Ina, dove stanno terminando le bonifiche belliche – e ai capolinea Fiera Michelino e Caab-Fico.

In un primo periodo, questi cantieri non interferiranno con la viabilità. Da maggio-giugno i lavori interesseranno via Saffi, nella zona dell’Ospedale Maggiore.

I macrocantieri saranno suddivisi in sotto-cantieri (con un fronte dai 350 ai 550 metri) realizzati per fasi, in modo da mantenere aperta la viabilità e avere cantierizzazioni permeabili e flessibili, senza precludere gli attraversamenti e i passi carrai.

La durata dei lavori è stimata in almeno quattro anni. Ma il grosso dell’opera dovrà essere completato entro il 2026, altrimenti salterà la parte di finanziamento legata al Pnrr.