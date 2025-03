Tram in piazza dell’Unità. Martedì partono i lavori. E il Comune promette più ristori ai negozianti

"I cantieri del tram non c’entrano assolutamente nulla con il maxi ingorgo alla Barca". Michele Campaniello ne è sicuro. L’assessore alla Mobilità risponde in Question Time a chi punta il dito contro i tanti lavori che mettono sotto stress la viabilità cittadina (martedì si parte anche in piazza dell’Unità) e, con i tamponamenti sull’asse attrezzato dell’altro giorno, a cascata avrebbero finito per ostacolare il deflusso verso altre zone degli automobilisti rimasti ‘intrappolati’. Non è sempre colpa del tram, insomma, per Campaniello. Come in zona San Donato, dove il Comune ha istituito da poco una corsia preferenziale in via Magazzari nel tentativo di sbrogliare la situazione a causa dei cantieri della linea rossa. "Bisogna intanto correggere le abitudini sbagliate", taglia corto l’assessore.

"Molti cittadini non rispettano la preferenziale – insiste Campianiello, interpellato in Question time da Fabio Brinati di Fratelli d’Italia –, quindi non ci mettono nelle condizioni di valutare se il cambio di viabilità che abbiamo fatto sia positivo. Ho chiesto alla Polizia locale un maggiore presidio e di implementare la cartellonistica stradale". Non solo: "Tutti coloro che percorrono via San Donato per andare a prendere la tangenziale a San Donnino farebbero meglio ad entrare in via del Terrapieno". Peraltro, ricorda ancora l’assessore, "quando avremo finalmente il Passante di mezzo, e mi auguro che il Governo la smetta di nicchiare e arrivi a una soluzione, lo svincolo di San Donnino verrà chiuso, quindi gli automobilisti dovranno abituarsi".

Per provare ad alleggerire la viabilità in zona a breve verranno introdotte altre novità. Oltre a garantire più posti auto per i residenti di via Ristori, verranno introdotte modifiche ad alcune linee di autobus "per evitare che ci sia un sovraccarico". Brinati non ci sta: "Si dà la colpa ai cittadini perché le cose non funzionano: siamo stanchi di questo scaricabarile. Vogliamo che la giunta si assuma le proprie responsabilità".

Ieri, intanto, Campaniello ha incontrato i cittadini di piazza dell’Unità per un punto sui cantieri al via martedì. Il cuore della Bolognina è destinato a diventare lo snodo delle due linee, Rossa e Verde. "Anche la fase propedeutica avrà un impatto più significativo – scrive il Comune –. Le attività legate ai saggi e al riordino di tubature e reti procederanno parallelamente alla demolizione e alla riqualificazione di marciapiedi e aiuole. I lavori preliminari interesseranno prima via Mazza, lo spiazzo alberato di via Ferrarese e quest’ultima nel tratto fino a via Donato Creti, mentre dalla settimana successiva anche il tratto in congiunzione con via Matteotti". Ecco perché per Palazzo d’Accursio "si rende necessaria da subito la rimozione degli stalli di sosta che interferiscono nelle aree interessate. I posti per persone con disabilità e per il carico-scarico saranno ricollocati".

Non da ultimo, il capitolo ristori. Sempre in Question Time Luisa Guidone, assessore al Commercio, assicura nuovi strumenti per aiutare i commercianti in difficoltà a causa dei cantieri. Guidone promette un piano di aiuti "poderoso" e "ancora più incisivo" e, dopo l’appello di Confcommercio Ascom a fare di più, assicura che il dialogo con le associazioni continua.

"Anche nel 2025 procederemo a finanziare tutte le domande ammesse che saranno presentate in risposta ai bandi, indipendentemente dallo stanziamento iniziale – spiega Guidone –. Ad aprile arriveranno ulteriori bandi per i cantieri in corso, rivolti non solo alle aziende sul tracciato, ma anche a quelle nelle vie laterali". Il centrodestra è tutt’altro che soddisfatto, con la capogruppo di Fratelli d’Italia Francesca Scarano che invita a "constatare l’insufficienza delle misure finora adottate".