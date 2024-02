Tram in Riva Reno, l’Sos dei negozi: "Il Comune ci ha abbandonati"

Uno dei "mantra della nostra era è ‘keep up’, ovvero il continuo stare al passo con l’evoluzione delle cose", racconta Valentina Suprani del Karam khand yoga shop, in vista dei lavori per la linea Rossa del tram. Questo sviluppo, però, non la convince del tutto. Valentina è una mamma single il cui negozio non ha orari, ma è aperto in base alle sue priorità, come l’andare a prendere la figlia a scuola o passare del tempo con lei. "Questa città avrebbe bisogno di altro" e, sul tram, lamenta una "disorganizzazione generale e una mancata tutela da parte del Comune. Prima rispondevano sempre, ora sono scomparsi; e io devo sapere cosa dire alla mia clientela".

Di un altro avviso sono Anna Orlandi e Mila Uggeri de "I fiori di Anna", stabile che di recente si è spostato rispetto a dov’era prima e che domenica notte è stato vittima dell’ennesimo esempio di microcriminalità, in una zona che ormai è sempre più abituata, in senso negativo, a eventi di questo tipo. Il triste bilancio della notte recita: è stato sfondato il vetro del chiosco con un sasso tanto grande quanto pesante, quasi più un blocco di cemento (difficile da tenere in mano per una sola persona; ndr); la cassa è stata ritrovata, distrutta, sul marciapiede, senza 50 euro presenti all’interno; e una cassetta in cui vi erano dei centesimi è stata svuotata del tutto. "Il costo di un’attività – si sfoga la proprietaria in un post su Instagram - è prendere la macchina abbandonando qualsiasi altra occupazione, venire sul posto e quantificare il danno, pianificare costi che garantiscano la protezione dai costi dei danni. Il costo di un’attività è il tempo che si perde per la denuncia, per le telefonate, per aspettare gli artigiani, che ti consentiranno di aprire l’indomani per non aggiungere ulteriori costi dell’attività". Nonostante tutto, Anna e Mila non si perdono d’animo e cercano di andare avanti.

"A volte ci si chiede se avere un’attività non costi troppo. Poi ci si dorme su e si va avanti. Ci sentiamo, in ogni caso, appoggiate e assistite dal Comune". Anche nel caso del tram, le due trovano "sensata la strada che l’amministrazione sta seguendo, ovvero quella di ridurre il numero di auto su questo tratto. Stanno lavorando nella giusta maniera".

L’arrivo dei cantieri, secondo le ultime stime, avverrà entro quest’anno. Le operazioni si dilungheranno sino al 2025 e si arriverà fino all’incrocio con via Marconi, togliendo oltre 200 posti auto alla zona. Un danno, quest’ultimo, anche per il settore sportivo. "Per noi della Fortitudo – parla Gianluca Landi del Fortitudo Store in via Riva di Reno - i danni sono due: a livello economico e per le partite. Con 200 posti in meno sarà impossibile trovare parcheggio durante i match casalinghi". D’altro canto, continua, "capisco che la città debba andare avanti". "La mia attività ne risentirà durante i lavori", Vladimir Salianka di Vixylab, azienda nel settore della telefonia, è d’accordo con la testimonianza di Valentina riportata sopra e aggiunge: "Io sono in affitto, già è un periodo difficile, per tutti, non so per quanto tempo riusciremo ad andare avanti con i cantieri proprio qui di fronte". Dopo i lavori, però, "mi auguro che il tram possa essere un vantaggio".