Tram in San Donato, blitz in Consiglio

Interrompono il Consiglio comunale con decine di cartelloni e un’unica richiesta: "Meritiamo di essere ascoltati".

Come già annunciato sui social, la protesta del comitato pro viabilità-vivibilità San Donato irrompe a Palazzo d’Accursio per chiedere "risposte concrete e affrontare i disagi dettati dai cantieri del tram nella zona". Il gruppo di cittadini, circa una trentina di residenti, dopo la lettura di un comunicato, ottiene un incontro con l’assessore alla Nuova Mobilità, Michele Campaniello, avanzando una proposta per arginare i danni: "Chiediamo la corsia promiscua nel tratto di San Donato tra la ex rotonda Biavati e l’incrocio con via Andreini", permettendo così sul tratto interessato di 360 metri di far transitare auto, autobus e tram insieme, in direzione periferia.

Questo per evitare il percorso alternativo della lunghezza di oltre un chilometro. Ma il ‘blitz’ rimane proficuo solo sulla carta, visto che "non si può intervenire con questa modifica – sostiene Campaniello –. Ora siamo nella fase esecutiva del progetto, in cui questo deve essere messo a terra e i cantieri devono terminare". Dunque "modificare anche di poco l’assetto definitivo del tram – aggiunge – significa fare ripercorre tutto l’iter autorizzativo che implicherebbe un rallentamento di tempo, qualora fosse possibile la scelta proposta dai cittadini. Ma allo stato attuale, i tecnici hanno dato parere negativa".

Insomma, la corsia promiscua non si può fare. "Il tram funziona se viaggia su una sede dedicata – continua Campaniello –. Il nostro impegno è che a giugno 2026 finiscano i lavori". Tra l’altro, questa proposta era già stata avanzata in un incontro precedente dai residenti all’amministrazione, e "se fosse stata possibile, avremmo già detto di sì", chiude l’assessore. Che promette comunque un incontro con gli uffici tecnici del Comune nei prossimi giorni, presumibilmente venerdì pomeriggio. "Non siamo soddisfatti, perché l’assessore non ha risposto e continua a non prendere in considerazione le nostre richieste – sentenziano dal comitato Veronica Alberghini e Katya D’Angelo –. Abbiamo presentato disagi e problematiche tra cui voragini e buche di cui è costellata via Ristori", che è una delle strade su cui il traffico riversa maggiormente.

"Viviamo nella pericolosità e nello smog, tra parchi e scuole – concludono –. Ma noi non molleremo". Intanto, la polemica diventa politica: sono tre gli ordini dle giorno presentati da FdI, Forza Italia e Lega, per modificare la viabilità in San Donato e rendere più fluida la circolazione. "La zona è un girone dantesco, una camera a gas – inizia il meloniano Fabio Brinati –, congestionata dal traffico". "La situazione è critica, in quella zona il traffico è paralizzato sempre – afferma il capogruppo del Carroccio Matteo Di Benedetto –. Da questa esasperazione è nato il comitato dei cittadini. Un cambio di passo è necessario".

Per Nicola Stanzani di FI, i benefici del tram "non supereranno i danni. Non state lavorando per i cittadini. Abbiate l’umiltà di mettere mano ai progetti per applicare dei correttivi".

Mariateresa Mastromarino