Tram in via San Donato. Da martedì nuova viabilità

Bollono in pentola novità con la fine di agosto per il futuro della linea rossa, come annuncia l’amministrazione.

A partire da martedì verrà esteso il senso unico in via San Donato, interessando la porzione della strada compresa tra via Zagabria e via Andreini. Cambia così la circolazione in San Donnino, ecco i dettagli relativi alle modifiche temporanee e alla nuova viabilità: a partire dall’ultimo martedì di agosto, nella porzione compresa tra via Andreini e via Zagabria, il cantiere che insiste sulla parte nord della carreggiata si allargherà progressivamente, lasciando ai veicoli una sola corsia a senso unico in direzione centro. "Un assetto impattante, ma necessario per realizzare quello che sarà uno dei tratti promiscui della linea rossa, ovvero dove, a lavori finiti, tram e altri mezzi condivideranno la sede stradale", scrivono da Palazzo d’Accursio.

Novità anche per il trasporto pubblico con "effetti significativi" sempre secondo l’amministrazione: per tutta la durata dei lavori, nella sola direzione periferia, le linee 20, 88, 93, la notturna N3 e le corse serali della linea 21, provenienti da via Andreini, effettueranno il transito su via Ferravilla, via Michelino, viale Europa e percorreranno un breve tratto di tangenziale fino all’uscita 9 per riprendere il regolare percorso svoltando a sinistra su via San Donato. Lo stesso percorso alternativo, da viale Europa verso San Donnino con ingresso in tangenziale, sarà effettuato in direzione periferia anche dalla linea 35 proveniente da viale della Fiera.

Per tutti gli aggiornamenti sulle deviazioni previste e sulle fermate temporaneamente soppresse o provvisoriamente istituite, l’amministrazione comunale consiglia di consultare il canale Telegram ‘Tper info viabilità’, "lo strumento utile per essere sempre informati sulle modifiche dei servizi di trasporto pubblico a Bologna". Infine, non da ultimo, il capitolo bici e pedoni: un’ultima variazione interessa il marciapiede est di via San Donato, nella porzione compresa tra via San Donnino e la rampa d’accesso alla tangenziale, dove sarà istituito un percorso ciclopedonale promiscuo, con la convivenza di pedoni e biciclette che potranno procedere in entrambe le direzioni.

red. cro.