Tram, incidente in monopattino tra i binari. Via Ugo Bassi era appena stata riaperta

Bologna, 28 aprile 2024 – Incidente questa mattina appena dopo la riapertura al traffico di via Ugo Bassi: un uomo è caduto in monopattino proprio tra i binari del tram appena realizzati. Non è ancora chiaro se il soggetto sia incappato in una buca, come sostiene qualcuno, o se sia semplicemente svirgolato tra le rotaie della tramvia finendo a terra.

Sul posto è subito arrivata un’ambulanza, insieme con una pattuglia della polizia locale, e l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dal personale sanitario. Non sarebbe in gravi condizioni.

La strada, come detto, era stata riaperta da una manciata di minuti al traffico, dopo che nelle ultime settimane i pedoni, le bici e qualche monopattino avevano già fatto la propria comparsa dopo la chiusura dei cantieri della linea rossa avviati lo scorso anno.

Immediata la reazione da parte della politica, con l’eurodeputato Stefano Cavedagna (Fratelli d’Italia) che ha immediatamente raccolto le segnalazioni dei passanti e dei cittadini che hanno voluto testimoniare l’accaduto: “Primo giorno di riapertura di via Ugo Bassi e già il primo incidente a causa dei binari del tram”. Il gruppo in Comune di FdI rincara la dose e parla di più episodi: “Sono arrivati subito i primi incidenti causati dalle rotaie del tram, esattamente come ampiamente previsto, con monopattini incastrati nei binari e la rovinosa caduta dei guidatori. Scene inaccettabili, che confermano ancora una volta come la priorità della Giunta sia la propaganda e non la sicurezza dei cittadini”.

Circola la foto di una buca segnalata da un birillo tra i binari di via Ugo Basi

Dure anche le critiche del consigliere comunale Matteo Di Benedetto (Lega): “Sono bastate poche ore dall’apertura per avere il primo incidente e la prima persona trasportata in ambulanza in ospedale. L’amministrazione faccia mea culpa e chiarisca l’accaduto. Dalle prime notizie, sembra che non ci sia stato un incidente tra più mezzi, ma che la persona sia caduta da sola dal monopattino dopo essersi imbattuto in una buca. Come poteva esserci una buca in una strada finita letteralmente ieri e aperta oggi?”. Non è ancora chiaro, infatti, se a causare l’incidente sia stato la buca ripresa in una foto che questa mattina ha fatto il giro tra le varie chat di WhatsApp o se il protagonista sta caduto autonomamente incanalandosi tra i binari.