Tram, la cattiva politica non ha colore politico

Si cominciano a vedere le rotaie del tram, ed è ora evidente che questo progetto è totalmente fallimentare anche nel tracciato. In via Ugo Bassi all’incrocio con via Nazario Sauro la rotaia corre a pochi centimetri dal marciapiede, che è quasi a raso in quel punto: pericolosissimo! All’incrocio tra via Indipendenza e via Ugo Bassi c’è una curva a 90° molto stretta: e le biciclette dove passano? All’incrocio tra viale Aldo Moro e via della Liberazione il tram intersecherà via Stalingrado, una delle vie più trafficate: ma che senso ha? E durante i T-days il sabato e la domenica in mezzo alle persone a piedi a spasso con i bambini è pensabile far passare il tram? Dopo la bellissima figura sulle Besta, l’aumento del biglietto del bus e dei parcheggi, e le limitazioni per le auto ibride nella ztl, dobbiamo assistere allo sventramento delle principali vie cittadine per due linee di tram (erano quattro). La cattiva politica non è di destra né di sinistra, è semplicemente cattiva.

Martino Macchiavelli