Tram, la ‘Gialla’ bloccata sul nascere: "Sono sufficienti i filobus di Pimbo"

Dietrofront sulla linea gialla del tram. La tratta già annunciata come collegamento tra Rastignano e Casteldebole per il momento è stata accantonata, visto anche il rilancio degli interventi di filoviarizzazione previsti dal Progetto integrato della mobilità bolognese (Pimbo). Della ‘Gialla’, su sollecitazione di Manuela Zuntini (consigliera di FdI), si è parlato ieri nell’ambito di una commissione consiliare dedicata ai filobus. La rete comprende anche la linea 19 ovest: a regime, come ha spiegato il Comune annunciando un mese fa il deposito del progetto, la nuova linea filoviaria 19 (Casteldebole-piazza dei Martiri) verrà abbinata a quella già esistente della 15, creando un’unica linea, che congiungerà di fatto Casteldebole a San Lazzaro, passando per il centro.

"Abbiamo fatto una valutazione di carattere generale: nel momento in cui abbiamo approfondito la progettazione del tram abbiamo rivisto quella del sistema filoviario", spiega Cleto Carlini, direttore dei Lavori pubblici di Palazzo d’Accursio (foto).

Il progetto originario di Pimbo, infatti, "prevedeva la filoviarizzazione anche di linee che ora sono state inserite nei tracciati del tram". "La direttrice ovest, quella dove insistono la ‘Rossa’ e la progettazione della ‘Blu’ – continua Carlini –, viene già servita da due importanti linee tranviarie, con relative ramificazioni e anche possibilità di sviluppi futuri". È in quest’ottica, dunque, che il Comune ha deciso – anche in seguito alle simulazioni effettuate – che "per il collegamento con Casteldebole fosse sufficiente la filoviarizzazione senza dover realizzare una linea del tram".

Palazzo d’Accursio sottolinea anche come si tratti di passaggi che sono stati "altamente approfonditi, descritti e anche discussi con il ministero dei Trasporti, che è competente nella valutazione sia del progetto tram che del progetto Pimbo". Tutto questo, comunque, "non significa che un domani non si possano anche realizzare linee del tram laddove sono presenti i filobus, come ad esempio sta avvenendo per la 13 nella direttrice ovest, che per l’appunto verrà sostituita dal tram".

"Una volta che sarà a regime la rete tranviaria – chiude Carlini –, nei prossimi decenni nessuno può escludere che ci possa essere anche questa modifica che però, al momento, non sembra necessaria".