Tram, la notte porta lavori: "Dormire è impossibile. Colpa della deroga ai limiti"

La catena continua a girare sempre più forte e pare pure accelerare. San Donato è una prima periferia a spiccata componente residenziale e, nella taciturnità di una calorosa notte d’estate, riecheggia soltanto il frastuono delle motoseghe. Non c’è nessuno in giro, nessun altro rumore, se non il tonfo di un albero che precipita. Un badile di ferro sbatte contro un altro. La spia acustica di un mezzo pesante comincia a bippare, mentre comincia la manovra in retromarcia. Un concerto di ferri e attrezzi che, più di archi e violini, non lascia pace ai bolognesi costretti ad aprire le finestre per sopperire alla calura e all’assenza di aria condizionata in casa. I video continuano ad arrivare alla nostra redazione. Da Borgo Panigale a San Donato, fino alla zona di via San Felice e del Pratello (dove agli schiamazzi degli avventori alticci si sono sostituiti i suoni dei cantieri): chi è si trova a convivere con i lavori del tram, in questi giorni avrà notato un aumento estemporaneo di notti insonni e di fracasso gratuito.

‘Colpa’ della delibera comunale che consente di derogare ai limiti di orario e rumore nei cantieri, attiva ormai da inizio lavori e firmata dalla vicesindaca Emily Clancy. Una delibera arrivata già nel 2024 per far rispettare "i tempi previsti dal Pnrr, oltre che perseguire l’obiettivo di minimizzare l’impatto dei cantieri sulla città quantomeno in termini temporali". Ora, complice il gran caldo e soprattutto la scadenza del finanziamento europeo in arrivo (c’è tempo fino a giugno 2026, ma gran parte dei cantieri termineranno entro l’anno), i lavori sembrano farsi sempre più insistenti, con la pazienza dei residenti interessati arrivata oltre il limite.

Un tema su cui drizza le antenne il centrodestra. "Quanto documentato questa notte dai residenti di San Donato e dalla nostra segretaria di quartiere Costanza Bendinelli non è affatto un caso sporadico – puntualizza Giacomo Forcione, segretario di Forza Italia al Borgo Panigale –. Una storia che può riassumere il modus operandi dell’amministrazione Lepore. A Borgo Panigale, una delle zone più colpite dal progetto tram sia nella viabilità che nei danni economici alle imprese, l’assessore Campaniello ha annunciato la chiusura anticipata dei lavori in via Marco Emilio Lepido all’incrocio con via Cavalieri Ducati: una bella notizia, se non fosse che testimonianze e registrazioni mostrano come, durante questi giorni che hanno preceduto la riapertura, i lavori si siano protratti anche nelle ore notturne, fin dopo lae mezzanotte, rendendo impossibile dormire con serenità. Insomma, per chi vive nelle vicinanze dei cantieri, la notte si sta trasformando in un incubo costante".

Interessata al tema Manuela Zuntini, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, che racconta gli orari autorizzati dal Comune: si parla di lavori 0-24 in via Emilia Ponente, via Saffi e via Prati di Caprara, mentre resta la possibilità di azionare ruspe ed escavatori già alle 6 nelle vie San Felice e Riva Reno e di lasciarli accesi fino alle 22.

"Ecco un altro regalo del Comune: la deroga 0-24 per i cantieri – sferza Zuntini –. Oltretutto verificare il rispetto dei livelli di rumore è una missione quasi impossibile: i dati sul monitoraggio ambientale pubblicati online sono difficilmente interpretabili. Gli ultimi report di luglio e ottobre 2024, poi, evidenziano il superamento dei limiti anche oltre le deroghe applicate".