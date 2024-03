Tram, la prima opera. Area sosta in via Saffi con 128 posti auto. E si parte in Riva Reno

Arrivano 128 posti auto in zona ospedale Maggiore, mentre lunedì partono i cantieri del tram nelle vie Riva Reno e Marco Emilio Lepido. Quella di via Saffi è la prima opera legata ai lavori della linea rossa e, a differenza di via Riva Reno, questa volta le strisce blu (gratis per i residenti) non compensano stalli persi, ma sono in più. "Il bilancio complessivo della sosta è in attivo su tutta la linea del tram – ricorda l’assessora alla Nuova Mobilità Valentina Orioli –. Ci sono delle parti in cui il saldo è negativo, altre in cui, invece, è positivo". La nuova area sosta sarà attiva da lunedì, con i posti auto distribuiti all’altezza di via Timavo sul lato nord di via Emilia Ponente-Saffi. A fronte della riqualificazione dell’area – fa sapere l’assessora – "sono stati piantati anche 56 nuovi alberi".

Il sindaco Matteo Lepore guarda già avanti: "Con il tram via Saffi diventerà una delle strade più belle e vivibili della città, anche dal punto di vista commerciale. La nuova area sosta alberata dà l’immagine di come sarà via Saffi. E credo che dia l’idea anche per i residenti e i commercianti di Borgo Panigale, e di tutta la rete attraversata dall’opera". Insomma, per il primo cittadino, per via Saffi sarà una specie di rinascita: "I residenti vivranno in una strada meno rumorosa e meno inquinata. E dopo i problemi che ha collezionato negli anni, tra cui l’alluvione e l’esondazione del torrente Ravone, questa strada diventerà un manifesto di come si può cambiare Bologna e di come il tram rivoluzionerà la città".

Non mancherà l’aspetto green, visto che "con le nuove infrastrutture Bologna avrà 6mila alberi in più", sintetizza Lepore.

I cantieri? "Sono in linea con la tabella di marcia, anzi sono in leggero anticipo", spiegano in tandem l’assessora e il sindaco, specificando che i lavori sull’altro lato di via Saffi termineranno entro agosto-settembre.

Da lunedì il cantiere del tram prosegue in Marco Emilio Lepido e Riva Reno. Dopodomani, infatti, partono i lavori tra le vie Persicetana e Cavalieri Ducati. In questo tratto sarà realizzato un nuovo parcheggio in via Savonarola, con 86 posti auto e 26 nuovi alberi.

Intanto, il cantiere su via Saffi proseguirà verso il centro. Sempre lunedì, partiranno, infatti, le opere preliminari in via Riva Reno, mentre i lavori veri e propri sono previsti da aprile. In questa prima fase saranno rimosse alcune parti di marciapiede, l’area sosta per le moto e 40 stalli tra via Riva Reno, piazza Azzarita e via Brugnoli. Il saldo, però, alla fine del ’cantierone’ che porterà a scoperchiare il canale, sarà negativo con 126 posti persi.

Da qui, Orioli fa sapere che proseguono i confronti con residenti e commercianti: "Quando comincerà il cantiere vero, da aprile, si chiuderà la parte centrale di Riva Reno e quindi salteranno tutti quei parcheggi. I cittadini lo sanno bene. Per questo, il Comune ha proposto alcune misure di mitigazione". Dall’aumento delle strisce bianche a quelle blu a rapida rotazione per le attività commerciali. Sarà inoltre potenziata la linea di autobus 29, per "utilizzare in modo più agevole il parcheggio Tanari", oltre a un accordo con Apcoa per tariffe scontate per residenti e lavoratori. In arrivo, infine, il bando per gli sgravi fiscali a favore delle attività commerciali.

