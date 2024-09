Tram, la versione di Lepore: "Negozi preoccupati? Li capiamo. Ma questi cantieri vanno realizzati"

"Intendo incontrare a breve commercianti e artigiani perché, la loro preoccupazione, è una preoccupazione che condividiamo". Lo ha detto il sindaco Matteo Lepore, a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del Teatro Celebrazioni, rispondendo all’allarme lanciato da Cna. Un questionario tra mille associati coinvolti dai lavori del tram ha infatti rivelato che le imprese perdono fino al 20% del fatturato a causa dell’impatto dei cantieri. "Vogliamo essere al loro fianco e faremo tutto quello che è necessario per sostenere i commercianti e gli artigiani in difficoltà - ha sottolineato Lepore -. Non vorrei citare il ‘whatever it takes’ di Mario Draghi, ma metteremo in campo le risorse che servono. Abbiamo già stanziato tre milioni di euro, se ne serviranno di più, ne metteremo ancora". Questo, però, per il sindaco, è il momento di agire: "I cantieri devono essere completati. La soluzione ai disagi è: fare prima, fare presto e bene".

E all’appello che i commercianti hanno rivolto alle istituzioni sull’esonero o la riduzione delle tasse, Lepore ha risposto che "oltre all’esonero dalle tasse comunali, abbiamo fatto dei bandi per dare contributi alle aziende che presentano progetti e iniziative o che sono in difficoltà".

Ma "per quanto riguarda l’esenzione fiscale dalle tasse che non sono del Comune di Bologna, devono decidere il governo e il Parlamento". Anche la situazione parcheggi in via Riva Reno, secondo il sindaco, "regge, sia per i residenti sia per i visitatori". Inoltre, i cantieri cambieranno aspetto a breve, perché "riapriremo l’incrocio di Riva di Reno-San Felice e viale della Fiera - spiega il primo cittadino -. Tanti lavori, che hanno creato alcuni disagi quest’estate, finiranno". Dunque, i progetti, per il sindaco, "stanno procedendo spediti. Di tre mesi in tre mesi ci spostiamo, ci sono 550 operai impegnati – ha concluso il sindaco che è stato eletto a Palazzo d’Accursio nel 2021 –. È davvero una fase storica e la dobbiamo affrontare tutti insieme. Verso la via Emilia i cantieri del tram sono rispettati, finiremo anche in via Saffi, all’ospedale Maggiore, nei tempi".

Intanto, ieri è stato riaperto il sottopasso di via Gobetti chiuso nelle scorse settimane per lavori. Nel frattempo, inoltre, i cantieri del tram stanno andando avanti, sia in zona San Donato e in zona Saffi-Maggiore per quanto riguarda la Linea Rossa da Borgo Panigale al Caab, sia nella Bolognina che verrà solcata dalla Linea Verde.