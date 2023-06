Tram, l’allarme di Scarano: "Via mille alberi"

Sono 706, di cui 361 di fusti giovani e 345 di fusti maturi, gli abbattimenti di alberi legati alla realizzazione della prima linea Rossa del tram. In particolare – secondo quanto si legge nella risposta del Comune a un’interrogazione di Francesca Scarano (Misto) –, sono 35 gli alberi di grande rilevanza da abbattere. E gli alberi con diametro del tronco inferiore a 20 centimetri "sono stati considerati giovani", mentre quelli con diametro "superiore a 20 centimetri sono stati considerati maturi". Inoltre, il Comune precisa che "relativamente alla seconda linea di tram (la Verde, da via dei Mille a Castel Maggiore) al momento si dispone solo del progetto di fattibilità tecnica ed economica che contiene un bilancio provvisorio dI 206 piante da abbattere". Manca quindi la conferma del progetto definitivo.

L’affondo di Francesca Scarano. "Ben prima di mettere un piede sul tram e iniziare a risparmiare (poco) in termini di emissioni, Bologna perderà 1.000 alberi, di cui almeno 35 di grosso fusto. Mille alberi che smetteranno da subito, dall’abbattimento, a migliorare la qualità della nostra aria e della nostra vita, dato che l’albero non rende migliore solo l’atmosfera, ma anche l’ambiente in senso estetico ed esistenziale. Quale sia la coerenza di un’amministrazione che, in nome dell’ambiente, lo devasta. resta uno dei misteri dolorosi della politica cittadina. E non si dica che verranno ripiantati altrove, perché la bellezza e la purezza dell’aria che si perde in un posto non la si rimpiazza certo piantando un albero a chilometri di distanza"