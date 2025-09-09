Tram, l’avanzata dei cantieri. Corticella è già sotto scacco: "E i prossimi mesi sarà peggio"

In via Francesca Edera De Giovanni, nel cuore di Corticella, il silenzio è rotto soltanto dal rumore delle transenne trascinate qua e là sull’asfalto che gratta. Due operai armeggiano con un cartello della strada e la scena è curiosa: il segnale relativo alla ‘Città 30’ – posato da poco più di un anno – viene abbassato per fare spazio a quello con le deviazioni per i cantieri del tram. Dai la cera, togli la cera, direbbe il maestro Miyagi.

In fondo alla strada, all’incrocio con via di Corticella, la curva è spigolosa e gli automobilisti si fermano improvvisamente, inchiodando in mezzo alla strada: il divieto di transito e lo sbarramento non si vedono prima di arrivare al semaforo, e così gli ignari guidatori si trovano di colpo bloccati e costretti a bizzarre manovre al centro della carreggiata, per riaggiustare il tiro e tentare di uscire dalla giungla dei lavori. Quasi nessuno è al corrente dell’intervento scattato proprio ieri mattina, poco prima delle 8, quando gli operai della Cmb e la polizia locale sono arrivati nei pressi del benzinaio Franco (conosciutissimo in zona) e hanno chiuso via di Corticella, da via Edera De Giovanni a via Primaticcio.

La ‘Verde’ avanza e sembra inghiottire sempre di più la zona. Accanto all’area in cui si scava da mesi per realizzare il futuro sottopasso del tram, cominciano anche le operazioni per allargare il ponte della ferrovia: la struttura esistente sarà sostituita con una nuova, più grande. Così via di Corticella è diventata quasi off limits (incroci esclusi), mentre da via Edera De Giovanni fino all’incrocio con via di Saliceto è stata creata una ‘strettoia’ con senso unico di marcia in direzione periferia. Metà della carreggiata sarà occupata dai binari del tram: si vedono già gli scavi con le ruspe in azione. I vigili della Locale orchestrano il traffico ed evitano che i più disattenti sbaglino strada, senza rendersi conto di deviazioni e chiusure, mentre una signora con il passeggino passa ed esclama: "Ma come, un altro cantiere?".

È nei discorsi al bar Ulisse, a un tiro di schioppo dal ponte della ferrovia, che il tram recita la parte del protagonista: "Sono venuti prima delle 8 e hanno chiuso la strada senza dare troppe spiegazioni", esclama un corticellese doc, mentre altri umarells – tra la caffetteria e il benzinaio – osservano intransigenti il cantiere che prende forma.

"Qui non si capisce più nulla: ogni giorno la viabilità cambia", sottolinea un altro bolognese, mentre gli automobilisti all’incrocio continuano a mettere e a togliere la freccia non appena arrivano davanti al new jersey rosso che sbarra la strada. Un’altra signora compare con la propria Panda dall’angolo del palazzo: guarda la strada chiusa, lancia qualche ‘nome’, e svolta a sinistra riprendendo la marcia.

"Per noi è davvero difficile andare avanti così – commenta la barista dietro al bancone de l’Ulisse –. Prima la pandemia, ora sono arrivati i cantieri. Gli affari vanno a rilento ed è dura". E a chi fa notare la possibilità di chiedere contributi e ristori per le attività colpite dal tram, la donna risponde rassegnata: "Ci avevano promesso lo stesso anche per il lockdown, poi ci hanno dato poche briciole in confronto alle spese e alle perdite".

Oggi, intanto, nel suggestivo Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo, dalle 16.30 alle 18 il Comune omaggia operai e addetti ai lavori del tram con ‘L’impresa dei mille’: il riferimento non è tanto ai garibaldini, quando ai quasi 1.000 operai impegnati da due anni lungo i 22 chilometri di tracciato. "Una serata speciale", condotta da Filippo Solibello di Caterpillar Radio Rai 2, con il sindaco che consegnerà anche un riconoscimento.

Francesco Moroni