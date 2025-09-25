Tram, lavori a fisarmonica. Settimane di passione. Il calendario in San Felice

Il Comune l’ha definito un cantiere "a fisarmonica", almeno per il mese di ottobre. E in effetti l’epiteto rende bene l’idea, con lavori pronti a estendersi e a ritirarsi, mentre i residenti sperano che la sinfonia sia più gradevole di quella ascoltata nell’ultimo anno. I connotati di via San Felice stanno cambiando per sempre e il programma del prossimo mese è serrato: da metà ottobre ai primi di novembre la strada sarà praticamente off limits, da via della Grada fino a via Marconi. I cantieri scaleranno piano piano per consentire comunque l’accesso dei residenti, il carico-scarico e le operazioni propedeutiche alla nascita del tram. Ma le auto, in sostanza, per qualche settimana si vedranno pochissimo.

Ieri c’è stato un altro ("l’ennesimo", secondo qualcuno) incontro tra l’amministrazione, le associazioni di categoria (Confcommercio Ascom e Confesercenti) e i commercianti della zona: da venerdì 3 ottobre il cantiere si insedierà nel tratto compreso tra via de’ Coltellini e via Marconi, lasciando percorribile il segmento precedente, quello tra via dell’Abbadia e Coltellini. "In quest’area saranno predisposti spazi di sosta, posteggi per carico-scarico merci e la possibilità di invertire il senso di marcia", spiegano dal Comune. Per garantire il deflusso del traffico, sempre secondo Palazzo d’Accursio, via dell’Abbadia sarà resa temporaneamente a doppio senso, così da poter raggiungere via delle Lame attraverso vicolo Otto Colonne.

Il tratto tra via dell’Abbadia e via de’ Coltellini, invece, verrà chiuso da venerdì 10 ottobre, cioè quando sarà riaperta la porzione di strada compresa tra via Paradiso e via dell’Abbadia, dove verranno trasferite le aree di sosta. "Dal primo novembre, infine, è prevista la riapertura completa del primo tratto di San Felice, tra via Riva di Reno e via dell’Abbadia, che tornerà percorribile a senso unico come nel suo assetto originario, mentre resterà interdetta al traffico la porzione successiva, fino a via Marconi", chiudono dal Comune.

"La modifica dell’assetto dei cantieri è necessaria per consentire di finire tutto il tratto di via San Felice – spiega al Carlino Michele Campaniello, assessore alla Mobilità (nella foto) –. Il primo ottobre, tra via de’ Coltellini e via Marconi, verranno semplicemente rimossi gli stalli per la sosta e preparata l’area dei lavori. Poi dal 3 questo punto diventerà cantiere a tutti gli effetti, fino a quando, il 10 del mese, il cantiere da via dell’Abbadia a via della Grada verrà progressivamente smantellato: l’area liberata sarà utilizzata per il carico-scarico e recupereremo un po’ di sosta in quel lato. Contestualmente, il cantiere che era fino via de’ Coltellini si estenderà fino a via dell’Abbadia. E a novembre riapriremo tutto il primo tratto, cioè da via della Grada a via dell’Abbadia. Tutto questo ci consentirà di finire prima".

Oggi, intanto, è prevista la ‘famosa’ prova su strada con Tper per vedere se lasciar tornare i bus in via San Felice. Un mezzo sarà impiegato per compiere la manovra di svolta a sinistra in via Riva di Reno e valutare la possibilità di ripristinare il servizio. È quello che si augurano i commercianti, a partire da Renato Nucci, presidente della Circoscrizione Cittadina Ascom Porto-Saragozza e del Comitato Palasport: "I parcheggi sono spariti da tempo e la cartellonistica è a dir poco insufficiente. La situazione è critica: poter contare almeno su un autobus sarebbe auspicabile".