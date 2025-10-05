Tram a Bologna, iniziano i lavori sul Pontelungo: da quando e come cambia la viabilità

Bologna, 5 ottobre 2025 – Continuano senza sosta i lavori del tram sia per la linea rossa che per quella verde. Riguardo la prima da lunedì 6 ottobre i lavori iniziano a interessare le aree nei pressi del Pontelungo. I lavori di consolidamento – iniziati nel 2022 e talmente impattanti da chiudere parzialmente o totalmente la struttura al traffico, a seconda delle fasi – si avviano alla conclusione, ma i disagi per i cittadini dell’area non sono ancora finiti. Dopo i nuovi cantieri attorno alla porta di San Felice e al blocco stesso della via per mesi, dunque il quadrante che corre fino a Borgo Panigale non vede pace.

Intanto, riguardo la linea verde dalla metà della prossima settimana si passerà già alle operazioni propedeutiche alla posa dei binari, partendo da via Sant’Anna e dalla porzione di via di Corticella limitrofa piazza dell’Unità. “Le complesse operazioni di trasporto e consegna dei binari sono previste in orari diurni – segnala il Comune – comportando minime variazioni alla circolazione, sempre segnalate da cartelli e movieri”.

Come cambia la viabilità in zona Pontelungo

La convivenza con il cantiere prevede l’estensione del senso unico in direzione centro anche in via Emilia Ponente, fino all’intersezione con via Angelo Pió, così da consentire le prime operazioni per il rinnovamento e lo spostamento dei sottoservizi trasversali. Successivamente, ma non prima del 20 ottobre, lo stesso senso unico si allungherà ulteriormente fino all’incrocio con via del Milliario.

Per agevolare la circolazione, proprio nell'ultimo tratto di via del Milliario, oltre che in via Menganti e in via Piò, sarà invertito il senso di marcia. L’ultimo tratto di via del Milliario punterà quindi verso nord, con accesso dalla via Emilia verso via Mantegna e il cuore del quartiere.

I lavori prenderanno il via con la riqualificazione delle reti sotterranee delle tubature di luce, acqua, gas e altre utenze, per poi lasciare il campo alle operazioni per la realizzazione della tranvia vera e propria che, sul Pontelungo, si svilupperà su binario singolo, lasciando alla circolazione pubblica e privata una corsia per senso di marcia.