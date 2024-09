Tram, le grandi fiere incombono: si iniziano a liberare le strade nel quartiere dell’expo

I cantieri del tram cominciano ad allentare la morsa sulla zona della Fiera, che nelle prossime settimane attende l’arrivo delle manifestazioni più grandi: a partire dal Cersaie, in programma dal 23 al 29 settembre. Le prime riaperture di strade e incroci oggi interessati dai lavori, infatti, sono in programma intorno alla metà del mese. A fare il punto è Giancarlo Sgubbi, dirigente dell’unità Rete tram del Comune, ier mattina in commissione a Palazzo d’Accursio. Il programma della linea rossa è "ampiamente sotto controllo", assicura Sgubbi, spiegando che l’avanzamento dei cantieri "sta sostanzialmente rispettando la scaletta di marcia".

I lavori "non si sono mai fermati, neanche nel mese di agosto, nonostante le condizioni del clima non particolarmente favorevoli a un lavoro così intenso e pesante", sottolinea l’assessora alla Mobilità, Valentina Orioli.

Per quanto riguarda l’area del quartiere espositivo, "entro metà settembre o comunque del periodo in cui partiranno le fiere principali – ha specificato Sgubbi – verrà completato e consegnato alla circolazione un tratto stradale che ricollega la viabilità intorno al parcheggio multipiano, mentre rimarrà in uso concordato con la Fiera una parte delle aree a parcheggio e una parte del cantiere nelle zone latistanti. Ma progressivamente si andrà a liberare la circolazione su viale della Fiera, dove è già in corso il completamento della posa della sede tranviaria con l’obiettivo, ad esempio, di riaprire per martedìprossimo o per metà settembre, in assetto definitivo, l’incrocio con via Michelino".

Infine c’è il cantiere su via Lepido tra la rotonda provvisoria e via Cavalieri Ducati: qui i lavori "entrano nella terza e ultima fase – sottolinea l’amministrazione in una nota – la cui conclusione è prevista entro fine anno con la posa delle rotaie. Da lunedì il cantiere inizierà progressivamente a cambiare carreggiata, comportando il restringimento della sede stradale e alcune modifiche alla viabilità" che resteranno fino al termine dell’intervento.