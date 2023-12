Tram: linea Verde di Bologna, il Comune: “Nessun rischio stop”

Bologna, 23 dicembre 2023 – “Il progetto della Linea Verde del tram va avanti senza problemi, non ci saranno ritardi sulla tabella di marcia. Il tema del blocco del progetto non esiste". L’assessora alla Nuova mobilità Valentina Orioli non ha dubbi. Il parere negativo della Soprintendenza speciale per il Pnrr non mette a rischio l’infrastruttura che si snoderà sulla direttrice via dei Mille-Bolognina-Corticella.

Assessora Orioli, la Soprintendenza speciale legata al Pnrr ha rilevato diverse criticità e ha espresso parere non favorevole. Come intendete procedere?

"Si tratta di situazioni abbastanza normali quando sotto esame ci sono progetti così complessi. Il dialogo e il confronto sono continui. Infatti nei giorni scorsi ci siamo incontrati con la Soprintendenza speciale e quella provinciale. Ci siamo confrontati sulle criticità emerse, due in particolare".

Ovvero?

"Il primo problema è il nuovo capolinea a Corticella. Come noto la Linea Verde doveva arrivare fino a Castel Maggiore, ma il tracciato è stato accorciato e terminerà a Corticella, appunto. La Soprintendenza ha posto il tema che in quella zona pende un vincolo paesaggistico per la presenza del canale Navile. Sono state fatte una serie di richieste sull’utilizzo di quell’area verde e su come dovrà inserirsi il tram nella zona tutelata".

Il progetto dunque cambierà?

"Il confronto è stato molto costruttivo e ovviamente noi abbiamo recepito le indicazioni della Soprintendenza, anche perché eravamo già d’accordo sulla tutela del paesaggio. In particolare sono state elaborate una serie di specifiche su dove far passare la strada, il ponte e su dove costruire il parcheggio scambiatore".

L’altro problema riguarda l’Ippodromo dell’Arcoveggio e la demolizione delle mura perimetrali per far posto a un parcheggio . Si tratta di una struttura vincolata che non può essere abbattuta, secondo la Soprintendenza.

"Esatto, sono stati mossi rilievi in quella direzione e, anche in questo caso, il confronto è stato molto costruttivo. Il muro non verrà più demolito, ma sarà preservato".

Il parcheggio si farà?

"Sì, il parcheggio sarà realizzato nel punto previsto dal progetto, non cambierà posizione. Quello che cambierà sarà il modo in cui sarà ‘integrato’ alle mura dell’Ippodromo. Non ci sarà più la demolizione, come ho detto, ma sarà realizzata solo qualche apertura nella cinta muraria, per preservarla nella sua quasi totalità. In questo modo crediamo di aver superato anche la seconda criticità e possiamo dire che i problemi sono già abbastanza superati. Dunque, ripeto, il rischio di stop non esiste più".

I tempi per la Linea Verde sono un fattore fondamentale, visto che tutta l’opera è finanziata con i fondi del Pnrr, ovvero 222 milioni. La scadenza è tassativa: 2026.

"Lo sappiamo bene, infatti siamo fiduciosi che non ci saranno ritardi e i tempi verranno rispettati".

Qual è il cronoprogramma?

"A gennaio si chiuderà la Conferenza dei servizi, poi si passerà all’elaborazione del progetto esecutivo. Dopodiché, saremo pronti per la cantierizzazione. Come noto, i lavori sono affidati allo stesso raggruppamento di aziende che realizzerà la Linea Rossa, una scelta dettata proprio dall’esigenza di rispettare i tempi del Pnrr. Sarà un cantiere unico".

L’avvio dei lavori quindi quando avverrà?

"L’obiettivo è che i lavori partano in primavera, per finirli nel 2026. Come da previsioni. Siamo fiduciosi che ciò avverrà. Ora i tecnici stanno recependo le indicazioni della Soprintendenza, poi andremo avanti a spron battuto. Lavoriamo giorno e notte".

La Soprintendenza ha posto l’accento anche su eventuali reperti archeologici trovati durante gli scavi...

"Come sempre avviene in questi casi faremo grande attenzione e, qualora siano trovati reperti, saranno preservati e gestiti nel modo migliore".