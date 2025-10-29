Tram, linea Verde con ingorghi in Corticella

C’è fermento attorno e dentro ai cantieri del tram. In via Corticella, innanzitutto, dove avanza la linea verde. E dove ieri mattina residenti e passanti hanno raccontato di "un delirio" tra code infinite e ingorghi che hanno paralizzato la viabilità, complice anche la chiusura temporanea di via Torreggiani, riaperta solo attorno a metà mattinata. Risultato: auto attraverso i passaggi pedonali, scooter sopra i marciapiedi, pedoni spaesati e preoccupati. Non solo, perché per dirigere il traffico impazzito è sceso in campo anche un capocantiere che, in attesa della Locale, ha provato a dare un senso al caos. "Un delirio, troppo pericoloso", ha detto un papà intento a spingere un passeggino in mezzo alla gincana urbana.

In via San Felice, invece, si muove qualcosa per quanto riguarda la ‘Rossa’. Per la gioia soprattutto dei residenti, che da mesi e mesi sono alle prese con la chiusura di una delle arterie principali del centro a causa della posa dei binari (ormai finita). La pavimentazione è stata completata anche tra via della Grada e via dell’Abbadia e la riapertura al traffico sembra confermata per la prossima settimana. "Finalmente, non se ne può più", commenta un residente osservando i sanpietrini appena sistemati. In San Felice, dove il cantiere si è mosso con chiusure e riaperture a singhiozzo, si tornerà a respirare un po’ di normalità. Per quanto, ad oggi, aleggia ancora nel limbo l’ipotesi di rivedere i bus nel tratto dalla Porta a Riva Reno. Una normalità che, in ogni caso, tornerà a vacillare a novembre, quando partiranno i lavori ‘caldi’ all’incrocio con via Marconi e via Ugo Bassi fino a primavera.

Francesco Moroni