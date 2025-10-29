Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
Bologna
Tram, linea Verde con ingorghi in Corticella
29 ott 2025
FRANCESCO MORONI
Cronaca
Tram, linea Verde con ingorghi in Corticella

C’è fermento attorno e dentro ai cantieri del tram. In via Corticella, innanzitutto, dove avanza la linea verde. E dove ieri mattina residenti e passanti hanno raccontato di "un delirio" tra code infinite e ingorghi che hanno paralizzato la viabilità, complice anche la chiusura temporanea di via Torreggiani, riaperta solo attorno a metà mattinata. Risultato: auto attraverso i passaggi pedonali, scooter sopra i marciapiedi, pedoni spaesati e preoccupati. Non solo, perché per dirigere il traffico impazzito è sceso in campo anche un capocantiere che, in attesa della Locale, ha provato a dare un senso al caos. "Un delirio, troppo pericoloso", ha detto un papà intento a spingere un passeggino in mezzo alla gincana urbana.

In via San Felice, invece, si muove qualcosa per quanto riguarda la ‘Rossa’. Per la gioia soprattutto dei residenti, che da mesi e mesi sono alle prese con la chiusura di una delle arterie principali del centro a causa della posa dei binari (ormai finita). La pavimentazione è stata completata anche tra via della Grada e via dell’Abbadia e la riapertura al traffico sembra confermata per la prossima settimana. "Finalmente, non se ne può più", commenta un residente osservando i sanpietrini appena sistemati. In San Felice, dove il cantiere si è mosso con chiusure e riaperture a singhiozzo, si tornerà a respirare un po’ di normalità. Per quanto, ad oggi, aleggia ancora nel limbo l’ipotesi di rivedere i bus nel tratto dalla Porta a Riva Reno. Una normalità che, in ogni caso, tornerà a vacillare a novembre, quando partiranno i lavori ‘caldi’ all’incrocio con via Marconi e via Ugo Bassi fino a primavera.

Francesco Moroni

TramTraffico