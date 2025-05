Tram, navetta a Borgo Panigale: "Così limitiamo i disagi dei cantieri"

Una nuova navetta per Borgo Panigale. Dopo mesi difficili, conditi da lamentele e critiche al Comune, Palazzo d’Accursio si attiva per dare un po’ di sollievo ai residenti del quartiere afflitti dalla convivenza complicata con i cantieri del tram. Il servizio sarà attivato entro giugno e seguirà un percorso che passerà per: via Della Pietra, via Emilio Lepido (con fermata sul ponte della ferrovia e collegamento con la stazione Sfm di Borgo Panigale), via Cavalieri Ducati, via De Gasperi, viale Togliatti, via Salvemini, via Casteldebole (con capolinea presso quello della linea 19). Al ritorno percorrerà anche via Salvemini e via Della Pietra.

"È una risposta concreta – spiega Michele Campaniello, assessore alla Mobilità – per i cittadini che vivono in quartiere e che, in attesa dell’entrata in vigore del tram, avranno a disposizione una nuova linea che consentirà di aumentare l’offerta di trasporto pubblico in una fase che ci rendiamo conto essere delicata. Si tratta inoltre di un servizio pensato per coniugare importanti obiettivi, quali il miglioramento dei collegamenti intraquartiere e di integrazione tra il trasporto su gomma e quello ferroviario dell’Sfm".

Un servizio a sostegno della cittadinanza, che però ha già trovato diverse reazioni nell’opposizione in Comune. Per il gruppo di Fratelli d’Italia "la Giunta ha messo finalmente mano al caos attivando una nuova navetta Tper – scrivono i meloniani –. Prendiamo atto che l’Amministrazione stia provando a dare una soluzione ai problemi di mobilità della zona, pur dimostrando ancora una volta che non c’è programmazione in fase di avvio dei cantieri. Accadde la stessa cosa con la chiusura del Pontelungo". Matteo Di Benedetto (Lega) aggiunge: "Meglio tardi che mai: continueremo a monitorare la situazione, che è in continua evoluzione, e a evidenziare le eventuali lacune future". "Non possiamo che accogliere questa misura con grande soddisfazione – chiudono Giacomo Forcione e Nicola Stanzani (Forza Italia) –. L’augurio per il futuro è quello di usare questa esperienza come lezione, al fine di non dover correre ai ripari in seconda battuta".

fra. mor.