Tram, niente capolinea a Castel Maggiore: delusa la sindaca Gottardi

Castel Maggiore (Bologna), 10 agosto 2023 – Linea verde del tram, i lavori tirano il freno, e del parcheggio scambiatore a Primo Maggio di Castel Maggiore non vi è più traccia. Si dice delusa la sindaca Belinda Gottardi, “per la perdita dell'opportunità di connessione della città con l’area nord della città metropolitana” recita il comunicato del Comune.

Un rendering del tram e la sindaca di Castel Maggiore, Belinda Gottardi

Tuttavia la sindaca conviene che la soluzione ipotizzata con il parcheggio scambiatore a Corticella non sia eccessivamente penalizzante per il comune di Castel Maggiore rispetto alla precedente ipotesi: "Il Comune di Bologna ci ha confermato, e ci aspettiamo che sia un impegno non ritrattabile, che il tram sarà collegato alla fermata SFM di Corticella che serve anche Primo Maggio: i residenti potranno agevolmente raggiungere a piedi o in auto il capolinea.

Vista la necessità di contrarre i tempi di approvazione e realizzazione, "oltre che di compensare l’incremento dei costi dei materiali e dell’energia", il Comune ha deciso di accelerare i tempi e "contenere il tracciato".

Nell’ambito del PUMS l'area sarà un Centro di mobilità che, oltre a servire la parte nord di Bologna, dovrà essere connesso al territorio di Castel Maggiore e coordinato con i progetti alta velocità e alta capacità del Metrobus Galliera, che stiamo definendo in questi giorni con Città Metropolitana e che sono destinati a potenziare il trasporto pubblico su Castel Maggiore e sulla pianura. I collegamenti del servizio pubblico sono fondamentali per i progetti in corso rivolti al rilancio della zona di Primo Maggio, dove Villa Salina sta diventando un polo culturale che accoglierà corsi dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e la grande area ex Vetrosilex è oggetto di progettazione per un intervento di riqualificazione urbana. Su questi elementi, che riguardano la rigenerazione di un'area periferica di cerniera tra Corticella e Castel Maggiore, ma anche il punto di connessione con l’area nord della città metropolitana, ci aspettiamo sostegno e massima collaborazione”.