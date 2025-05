Tram, nuovi cantieri al via fra i viali Masini e Pietramellara: cosa succede

Bologna, 27 maggio 2025 – Da domani, mercoledì 28 maggio, prende il via una nuova e delicata fase dei lavori per la realizzazione delle linee tranviarie Rossa e Verde che interesserà l’intersezione tra i viali, Indipendenza e ponte Matteotti. Uno snodo strategico per la mobilità bolognese, a pochi passi dalla Stazione centrale e dall’Autostazione, dove il cantiere – che ha già interessato la parte alta di Indipendenza – sarà attivo non solo ai fini della realizzazione dell’infrastruttura tranviaria ma anche al rifacimento dei sottoservizi.

L’assetto del cantiere

Il cantiere prevede la creazione di una penisola operativa centrale, all’interno della quale lavoreranno gli addetti, che garantirà la circolazione veicolare lungo tutte le direttrici coinvolte attraverso la creazione di una sorta di rotatoria temporanea. Una modalità di lavoro che, da un lato, riduce sensibilmente l’impatto sulla viabilità, ma dall’altro comporta tempi operativi più lunghi rispetto a un’eventuale chiusura totale dell’area, soluzione esclusa data la centralità dell’incrocio.

Le modifiche alla viabilità

Per tutta la durata del cantiere saranno mantenute due corsie sui viali Masini e Pietramellara. Restano invariate tutte le possibilità di svolta attualmente consentite, ad eccezione della svolta a sinistra da ponte Matteotti verso viale Masini, che sarà temporaneamente interdetta; una scelta necessaria compiuta sulla base di un’approfondita analisi dei flussi di traffico. Sarà inoltre interdetto il corsello che da Piazza XX Settembre consente di immettersi in viale Pietramellara in direzione Porta Mascarella. L’avvio dei lavori in prossimità della chiusura delle scuole e della pausa estiva è stato pianificato proprio in previsione del fisiologico calo del traffico tra giugno e agosto, mese entro il quale si prevede il completamento delle lavorazioni al centro dell’intersezione. Per quanto riguarda il traffico privato che proviene dal ponte Matteotti e non potrà più svoltare a sinistra verso porta Mascarella, si consiglia di seguire il percorso via Matteotti-Jacopo della Quercia-Franceschini-Sebastiano Serlio per arrivare in via Stalingrado. Inoltre verrà installata della segnaletica di preavviso per consigliare a coloro che da via Marco Polo vogliono andare verso la zona est della città, il transito da Gagarin, Gobetti, Tibaldi e Stalingrado in direzione dei viali o del quartiere San Donato.

Altri cantieri in centro per realizzare la linea rossa del tram

Le modifiche al trasporto pubblico

Per quanto riguarda il Tpl, l’interdizione temporanea della svolta a sinistra dal Ponte comporterà delle variazioni nel percorso alle linee 37, 181, 184, 354, 356, 357, 364, 441, 446, 447, 448 e 990, dirette verso il quadrante est della città. Il provvedimento non sarà di particolare impatto per il trasporto pubblico: l'unica linea urbana coinvolta è infatti la 37, che ha una cadenza di circa 4 corse/ora. Per quanto concerne le restanti linee soggette a deviazione (alcuni collegamenti extraurbani e due linee per l'utenza studentesca che cesseranno il servizio a fine anno scolastico), il totale di passaggi è di 35 corse ogni giorno. In generale, i mezzi dovranno proseguire fino al piazzale davanti alla Stazione centrale, per poi svoltare e riprendere la loro direzione originale. Tutti i dettagli aggiornati relativi alle linee interessate saranno consultabili sul sito ufficiale di Tper, all’indirizzo www.tper.it/viaggia.