Tram, nuovo cantiere da lunedì. Cambia la viabilità in via Matteotti

Nuova settimana e nuovi cantieri del tram a partire da lunedì, mentre Bologna si prepara al rientro a scuola degli studenti e a possibili disagi legati a una viabilità sotto stress per colpa dei cantieri. Prosegue seguendo la tabella di marcia il piano dei lavori in zona Bolognina dove, da lunedì, arriva un nuovo cantiere nella porzione di via Matteotti compresa tra piazza dell’Unità e l’incrocio con via Serlio.

La nuova area di intervento, concentrata nella parte est della carreggiata, lascerà libera alla circolazione una corsia per senso di marcia. Si tratta quindi di un restringimento, che non altererà l’assetto della viabilità: verso centro la corsia continuerà a essere preferenziale e, verso periferia, la circolazione rimarrà consentita a tutto il traffico veicolare.

La nuova cantierizzazione interesserà anche la porzione a sud di piazza dell’Unità, compresa tra via Tibaldi e via Matteotti, dove rimarranno percorribili due corsie, e l’intera isola spartitraffico tra Ferrarese e Matteotti, senza però comportare variazioni all’assetto temporaneo della circolazione. Avanzano così i lavori in uno dei ‘punti più caldi’ dei cantieri, nel tratto della tramvia che collegherà il centro alla Bolognina, passando a lato della stazione e sul ponte di Matteotti, fino a piazza dell’Unità.

Sempre da lunedì partiranno anche le operazioni per il cambio di fase nel tratto di via Ferrarese (linea verde) compreso tra via Creti e via Algardi. I lavori qui inizieranno a spostarsi sull’altro lato della carreggiata, lasciando anche in questo caso inalterata la circolazione, che prevede una corsia a senso unico in direzione centro. Saranno però ricavati nuovi stalli di sosta a strisce blu a margine della carreggiata.