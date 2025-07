Tram e ordinanza caldo, stop ai cantieri dalle 12.30 alle 16. E per i lavori più pesanti operai in azione anche di notte

Bologna, 4 luglio 2025 – Operai al lavoro nei cantieri del tram anche nelle ore più calde, nonostante l’ordinanza regionale. Per questo, Regione, Comune, sindacati, imprese che stanno realizzando la nuova infrastruttura, oggi pomeriggio si sono riuniti di nuovo per far rispettare le regole. Dopo la morte dell’imprenditore edile Ait El Hajjam Brahima, 47 anni, a San Lazzaro e gli altri casi nel resto d’Italia, era necessario ribadire punti fermi su orari e pause.

L’intesa sulla pausa nelle ore più calde

Oggi, dopo due ore di riunione, si è trovata l’intesa confermando lo stop ai lavori del tram a Bologna dalle 12.30 alle 16, come già previsto dall’ordinanza anti-caldo della Regione Emilia-Romagna. Con l’impegno del Comune ad agevolare l’anticipazione delle lavorazioni negli orari più freschi al mattino o rinviare alcune lavorazioni di sera o di notte. Dall’accordo di oggi pomeriggio arriva anche la garanzia da parte dell’impresa che sta realizzando l’infrastruttura, che la pausa a metà giornata per evitare il solleone sarà valida fino alla fine dell’ordinanza (15 settembre), anche se le temperature non dovessero essere proibitive. La novità, quindi, è che la riorganizzazione degli orari sarà attiva anche se non saranno giorni da ‘bollino rosso’, a meno di cambiamenti climatici stabili e prevedibili.

È questo l’accordo raggiunto in Comune fra Cmb, l’impresa che sta svolgendo i lavori, e sindacati coinvolti nei cantieri di realizzazione del tram, che devono, per non perdere i fondi Pnrr, necessariamente chiudersi entro il 30 giugno 2026. Nell’intesa ci sono anche pause di 15 minuti ogni ora già dalle 10 del mattino, a cui aggiungere tutte le altre soste di cui qualunque dipendente ritenesse di aver bisogno, zone ombreggiate e lo spostamento dei lavori più a rischio (impermeabilizzazioni o pavimentazioni stradali) nella notte. Il ‘nuovo’ protocollo sarà attivo dalla prossima settimana.

Chi c’era al tavolo

Al tavolo erano presenti il direttore generale del Comune Valerio Montalto, i sindacati (Riccardo Galasso e Francesco Miraglino per la Feneal Uil regionale e territoriale, Giuseppe Ledda per la Fillea Cgil regionale e Luca Simonazzi e Carmen Campanella per Fillea Cgil Bologna), Cmb, l’impresa che sta realizzando l’infrastruttura, alla presenza degli assessori Giovanni Paglia (Regione) e Michele Campaniello (Comune).

La polemica della Cisl

Unica assente la Cisl che «apprende con amarezza», scrivono in una nota Mauro Venulejo e Nando Paragliola segretari della Filca Cisl Emilia-Romagna e Bologna, di non hanno ricevuto alcuna convocazione ufficiale «al tavolo di oggi». Da qui, lamentano “troviamo gravissimo che, su un tema così delicato come la tutela della salute nei luoghi di lavoro, si venga messi a conoscenza tramite notizie di stampa e non attraverso i canali istituzionali dovuti“. Ciò nonostante, insistono, sulla necessità di “verifiche urgenti” e “ogni tentativo di aggirare l’ordinanza regionale sul caldo, oggi in vigore, è per noi irricevibile”. Il Comune, in realtà, fa sapere che la “convocazione era stata inviata a tutte le parti sociali“.

A oggi sono 869 le persone al lavoro per la realizzazione del tram lungo circa 20 chilometri di cantieri.